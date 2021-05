L’aplec al Santuari de Canòlich es torna a celebrar, però amb reserva prèvia

L’any passat, la situació sanitària va obligar a traslladar les activitats de la celebració de la festivitat de Canòlich a l’aparcament del Prat Nou i a retransmetre la missa de les 12h a través de les xarxes socials. Aquest any però, l’aplec de Canòlich tornarà al santuari. Així, dissabte 29 de maig, els lauredians homenatjaran a la seva patrona amb una diada adaptada a la pandèmia.

A les 8h del matí, l’església parroquial acollirà la tradicional missa. Els altres dos oficis, el de les 10h i el de les 12h, es faran a l’exterior del santuari en uns envelats habilitats per a l’ocasió i amb una capacitat màxima de 98 persones. Per això, és imprescindible reservar plaça en el cas de voler-hi assistir enviant un whatsapp al 325 422 o bé un correu electrònic a cultura@comusantjulia.ad. Durant tota la jornada, la capella romandrà tancada per assegurar les mesures sanitàries.

Per evitar aglomeracions, el pa es repartirà al llarg del matí a l’exterior de santuari, de les 9.30h a les 11.30h i de les 13h a les 14h. Es preveu que se’n donin 6.300.

En la mateixa línia de no fomentar agrupaments de gent, s’ha incorporat un nou ofici que es farà divendres 28 a les 18h a l’envelat exterior del santuari.

Després de la bona acollida que va tenir l’any passat l’obertura del santuari la setmana prèvia a Canòlich, fins divendres 28 la capella estarà oberta de les 10h a les 18h.

Com és habitual, el Comú de Sant Julià de Lòria ofereix un servei de bus gratuït durant la diada de les 8h a les 16h. Sortirà cada hora de la parada del Camp Gran.