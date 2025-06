L’api, una verdura diürètica amb alt contingut en minerals

Manats d’api (Viquipèdia – Eric Hunt)

Antigament conreat pels egipcis, grecs i romans, l’api és una hortalissa de llarga tija verda i d’un gust amargant força pronunciat. Si procedeix de cultiu, la planta se sol blanquejar en les últimes etapes de creixement. Per a aconseguir-ho, es cobreix de manera que només les fulles rebin llum. D’aquesta manera, s’alleugereix el gust amargant, però també es perden part de les vitamines que podria contenir.

El principal contingut de l’api és l’aigua, per la qual cosa es tracta d’un aliment amb un escàs contingut calòric. Destaca en la seva composició diversos minerals, com el sodi. En aquest sentit, es tracta d’una de les hortalisses amb un contingut més alt d’aquest mineral. També cal esmentar el potassi i el calci.

Respecte de la vitamines, l’api aporta provitamina A, vitamina C i folats. L’api també inclou d’entre els seus components un oli essencial que, a banda de conferir-li l’olor característica, també és el responsable de la majoria de propietats terapèutiques d’aquesta hortalissa. L’oli exerceix un efecte dilatador sobre els vasos renals i afavoreix l’eliminació d’aigua i de substàncies tòxiques. És per això que l’api és recomanable en casos de retencions de líquids, gota o altres tipus de reümatismes. Malgrat això, si s’abusa del seu consum en cru, l’api pot resultar força indigest. Mitjançant la cocció és un aliment més assimilable per a l’organisme, tot i que també es perden vitamines en el procés.





Altres propietats relacionades amb l’api són:

·Remineralitzant

·Efectes tranquil·litzants

·Abaixa les taxes d’àcid úric i de colesterol

·És ideal en el tractament dels problemes cardiovasculars. Disminueix la pressió arterial i abaixa el colesterol.





Composició nutritiva de l’api per 100 grams de producte:

·Aigua: 90 – 96%

·Proteïnes: 0,5 – 2 grams

·Greixos: 0,1 – 0,5 grams

·Valor energètic: 5 – 22 calories