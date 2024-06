Infografia que mostra la localització de l’apèndix (Getty images)

L’apendicitis és una inflamació de l’apèndix, un petit sac que es troba a la part baixa del còlon dret. Tot i que pot afectar a qualsevol persona en qualsevol moment de la vida, és més comú en persones de 10 a 30 anys. Aquesta condició pot aparèixer de manera ràpida i sense avís, transformant-se en una emergència mèdica si no es tracta adequadament.

La presentació clàssica de l’apendicitis comença amb dolor abdominal a la part inferior dreta de l’abdomen. Aquest dolor sovint comença com un malestar al voltant del melic que, amb el temps, esdevé més agut i localitzat a la part baixa de l’abdomen. Altres símptomes comuns inclouen:

Nàusees i vòmits: Acompanyant al dolor abdominal, moltes persones experimenten nàusees i, en alguns casos, vòmits.

Pèrdua de gana: La sensació de voler menjar disminueix o desapareix completament.

Febre: Els pacients poden desenvolupar febre, sovint de baixa intensitat, com a resposta a la inflamació.

Diarrea o estrenyiment: Alteracions en els moviments intestinals poden ser presents.

Sensibilitat a la pressió: L’abdomen pot ser molt sensible al tacte, especialment a la zona inferior dreta.

És vital buscar atenció mèdica immediata si es presenten aquests símptomes. Un diagnòstic precís d’apendicitis es fa mitjançant una combinació de l’examen físic, proves de laboratori i, sovint, una exploració d’imatges com una ecografia o una tomografia computada (TC).

El tractament més comú per a l’apendicitis és l’extirpació quirúrgica de l’apèndix, un procediment conegut com a apendicectomia. Aquesta intervenció es realitza generalment mitjançant una operació laparoscòpica, que implica petites incisions a l’abdomen a través de les quals s’introdueixen instruments quirúrgics. Això permet una recuperació més ràpida i menys dolorosa.

Sense tractament, l’apèndix inflamat pot arribar a rompre’s, provocant una infecció abdominal greu coneguda com a peritonitis, la qual pot ser mortal si no es tracta de manera immediata. Per això, és crucial no ignorar els símptomes d’alerta i buscar atenció mèdica immediata.