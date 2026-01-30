L’APCE escull nova presidenta durant la sessió plenària d’hivern

Aquest divendres ha finalitzat la sessió plenària d’hivern de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) que ha tingut lloc a Estrasburg. Per part de la delegació andorrana han participat Berna Coma, Cerni Escalé, Meritxell Alcobé i Susanna Vela. Un dels punts més destacats de la sessió ha estat l’elecció de la nova presidència de l’APCE. L’austríaca, Petra Bayr, ha estat l’escollida com a 36a presidenta de l’Assemblea Parlamentària, convertint-se en la cinquena dona a ocupar aquest càrrec, en substitució de Theodoros Rousopoulos.
Durant la sessió, a més, han tingut lloc quatre debats d’urgència centrats en la necessitat, precisament, de reformar el procediment d’elecció de la presidència de l’APCE; les amenaces contra l’ordre internacional, amb especial atenció al cas de Groenlàndia; l’aniversari de la Carta Social Europea i la crisi política al Pròxim Orient. També s’han celebrat dos debats d’actualitat, un d’ells sobre la salvaguarda del sistema de justícia internacional, que va posar de manifest la preocupació pel debilitament del dret internacional
Participació de la delegació andorrana en la sessió d’hivern
Durant la tercera jornada, la presidenta de la delegació andorrana, Berna Coma, va intervenir al debat sobre el reforç de la democràcia amb la participació dels joves. Coma va destacar diverses iniciatives impulsades a Andorra per a impulsar la participació juvenil com els Consells d’Infants, organitzats pels set comuns, o el Consell dels Joves, adreçat als alumnes d’ensenyament secundari que acull el Consell General.
D’altra banda, Meritxell Alcobé va intervenir al debat sobre el reforç de la socialització, la inclusió i els valors democràtics a l’escola, destacant que és el primer espai on els infants experimenten la vida en societat i aprenen els valors fonamentals de la convivència democràtica. A més, va subratllar l’experiència d’Andorra amb la coeixstència de tres sistemes educatius públics com a reflex de la diversitat cultural i lingüística del país.
En aquest mateix debat estava previst que intervingués Susanna Vela, tot i que no va poder pronunciar el seu discurs oralment per manca de temps i la seva intervenció escrita constarà en acta. En el seu text, defensa el paper central de l’escola en el reforç de la cultura democràtica i va identificar quatre pilars fonamentals: la convivència, el benestar, la inclusió i els valors democràtics.
En paral·lel als treballs del plenari, Cerni Escalé va participar en els treballs del grup de treball de la Comissió de qüestions socials, de la salut i del desenvolupament sostenible, dedicat a l’anàlisi de la situació del poder adquisitiu i de l’accés a l’habitatge. La finalitat d’aquest grup de treball és abordar els principals reptes socials derivats de l’augment del cost de la vida, l’impacte de la inflació sobre les llars i les dificultats creixents d’accés a un habitatge digne, així com impulsar projectes de resolució que reforcin la cohesió social i garanteixin condicions de vida adequades per a la ciutadania.