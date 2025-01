L’APCE escull Canòlich Mingorance jutgessa del TEDH

Un dels jutges durant la votació (Abdesslam Mirdass / Consell d’Europa)

Canòlich Mingorance ha estat escollida, aquest dimarts a la tarda, jutgessa per Andorra del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) per una àmplia majoria, 144 vots dels 167 emesos. La votació ha tingut lloc al llarg de la sessió d’hivern de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) que s’està celebrant a Estrasburg. L’APCE, d’acord amb l’article 22 de la Convenció, té l’habilitació per a elegir els jutges «per majoria de vots emesos, d’una llista de tres candidats […]».

La votació dels membres de l’Assemblea és secreta i ha transcorregut al llarg de la sessió del matí d’aquest dimarts, 28 de gener. Com ha estat el cas, s’ha assolit majoria absoluta i no ha calgut segona volta que hagués tingut lloc aquesta tarda.

Canòlich Mingorance té per endavant un mandat de nou anys que començarà a comptar des del dia en què prengui possessió del càrrec que, en tot cas, no podrà ser més de tres mesos des del dia d’avui.





Els resultats detallats dels vots:

167 vots emesos: 165 vots vàlids / 2 blancs

144 Canòlich Mingorance

11 Saïda El Boudouhi

10 Patrícia Quillacq