L’aparició de les primeres dents

La dentició comença en la majoria de nens a partir dels 6 mesos i fins l’edat de 12 mesos, encara que tampoc és estrany veure a nens que han arribat al seu primer aniversari i que encara no els ha sortit cap dent.

Les primeres dents que neixen són les incisives inferiors i uns quatre mesos després ho fan les superiors. A partir d’aquest moment, la sortida de les dents va sent constants, fins que a l’edat de tres anys el nen ja hauria de tenir fora totes les peces de llet.

Els símptomes o gestos dels nadons que ens anuncia l’arribada de la dentició són els següents:

Alteració del somni.

Irritabilitat i plor.

S’emporten les mans constantment a la boca.

Saliven més del normal.

Tenen necessitat de mossegar coses contínuament.

Genives inflamades i vermelles.

Manca de gana.

Si apareix febre o diarrea, és aconsellable anar al pediatra ja que podria ser indicador d’alguna infecció, doncs no solen ser símptomes propis d’aquest procés.

Per a calmar el dolor del bebè en aquests moments, existeixen accessoris específics com els anells de dentició que solen tenir efecte fred i són força efectius. Una altra cosa que podríem fer són massatges a les genives (sempre amb les mans prèviament netes).

És convenient a més, afegir fluor a la dieta del bebè a partir dels 6 mesos, ja que aquest ajuda tant a enfortir l’esmalt com a prevenir les càries. El fluor podem trobar-lo a l’aigua corrent (no a l’aigua embotellada), i sol ser suficient donar al bebè un gotet d’aquesta aigua de tant en tant. No obstant això, sempre es pot preguntar al pediatra per si calgués una aportació extra, tot i que no sol ser necessari.