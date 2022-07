L’aparcament Malreu ja es troba operatiu per a donar servei a la zona d’Enclar

Aquest dijous ha entrat en funcionament l’aparcament Malreu, situat a escassos metres de la rotonda d’Enclar, a l’encreuament entre l’avinguda i el carrer Roureda de Malreu, a la parròquia d’Andorra la Vella. L’equipament disposa de 36 places de zona verda d’estacionament per a vehicles, 6 de motos i una per a persones amb mobilitat reduïda. En les properes setmanes també s’hi instal·larà una minideixalleria.

El nou pàrquing s’ha habilitat en una parcel·la de 465 metres quadrats per a donar resposta a les necessitats dels veïns i empreses de la part baixa de l’avinguda d’Enclar de Santa Coloma, especialment mancada de punts per a aparcar. El Comú ha invertit 130.000 obres en les obres d’adequació dels espais.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha exposat que la reforma i embelliment recents de l’avinguda d’Enclar, que han permès la pacificació

del trànsit en aquest tram urbà i una ampliació de les voravies i els espais de passeig, van suprimir places del carrer regulades amb parquímetre i que ara es recuperen en aquest nou aparcament.

Conxita Marsol també ha anunciat que a principi de setembre començaran les obres de la darrera fase de reforma de la zona i continuar pacificant el trànsit a l’avinguda d’Enclar. Amb l’objectiu de reduir la velocitat al tram de la nova rambla de La Margineda, es reduiran de quatre a dos els carrils de circulació i hi haurà un carril bici de pujada.

Al mig de la via s’hi construirà una mitjana arbrada similar a la de l’avinguda Tarragona. Tot plegat farà que en aquest tram, més urbà, es pugui circular a 50 quilòmetres per hora. A més, es col·locaran passos de vianants, fruit d’una demanda dels veïns.

En el marc de l’obertura de l’aparcament, la corporació ha fet aquest matí de dijous una visita a la recent reformada avinguda d’Enclar, per a veure in situ el resultat d’una reforma que s’ha fet per fomentar els espais de passeig i millorar la seguretat d’aquest tram de Santa Coloma, una de les portes d’entrada a la parròquia.

El projecte de la part baixa de l’avinguda d’Enclar, en el tram de 600 metres comprès entre l’Espai Columba i la rotonda, ha tingut un cost de 889.900 euros i ha consistit en la refecció de les canonades dels serveis de la xarxa d’aigua i el clavegueram i l’embelliment de la rambla per a oferir més espai als vianants.

Amb les obres de pacificació s’han ampliat les voravies i instal·lat bancs i zones de descans, adequat un carril bici i implementat mesures per a reduir la velocitat dels vehicles que hi circulen (carrils de 3 metres d’amplada, passos de vianants elevats i limitació a 30 km/h).

En la mateixa línia, en els darrers mesos s’han construït i arranjat les voravies del carrer Verge del Remei, a tocar de la caserna dels Bombers. L’obra, que a més de millorar la connexió amb el passeig del riu aporta molta més seguretat als vianants, ha tingut un cost de 115.000 euros i era una reivindicació històrica dels veïns.

Bona part de les millores dels trams de voravia a l’avinguda han estat possibles gràcies als acords que el Comú ha signat amb propietaris de la zona.