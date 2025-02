L’aparcament de l’Església, a Escaldes, tanca temporalment per a finalitzar petits treballs a l’interior

La targeta AD+

L’aparcament de l’Església, situat a la part històrica de la parròquia d’Escaldes-Engordany, romandrà tancat del 24 al 28 de febrer per a finalitzar els treballs pendents a l’interior i procedir a les tasques de pintura. Aquest tancament ja s’havia anunciat el mateix dia de la seva obertura, com a part del calendari previst per a enllestir definitivament la instal·lació. Un cop completades aquestes millores, l’aparcament recuperarà el seu funcionament habitual, oferint una nova zona d’estacionament amb capacitat de fins a 100 vehicles.

Cal recordar que a l’aparcament de l’Església s’hi pot accedir amb la targeta AD+. Per a poder-la utilitzar és imprescindible que, prèviament, l’usuari l’activi. Una operació que s’ha de fer de manera presencial a l’aparcament de Caldea en qualsevol horari. Un cop activada, els usuaris podran beneficiar-se de descomptes en les tarifes d’estacionament assumint un preu de 0,30 euros per fracció de quinze minuts, amb la primera hora gratuïta.