L’any passat es van rebre 120 sol·licituds de prestacions socials per desocupació involuntària (70 favorables)

Segons les dades dels registres del Departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds de prestacions socials per desocupació involuntària presentades durant l’any 2023 ha estat de 120, de les quals el 58,3% han estat resoltes favorablement (70) i un 41,7% han estat resoltes desfavorablement (50). La proporció de sol·licituds favorables respecte a les sol·licituds presentades disminueix un 3,0% (1,81 punts) en relació a l’any 2022 (60,1%).

Les sol·licituds favorables han estat concedides a 55 llars, 9 menys que a l’any 2022 (64), disminuint un 14,1%, amb un import mitjà per llar de 5.775,40€, un 2,3% més que a l’any 2022. Les persones que s’han beneficiat d’aquesta prestació, incloent tots els membres de la llar, són 130.

El tipus de llar que ha rebut el major nombre d’ajuts són les llars unipersonals (28 ajuts, 40,0% dels ajuts) i les monoparentals (14 ajuts, 20,0% dels ajuts), mentre que, per nacionalitat del sol·licitant, els andorrans i els espanyols reben el 42,9% i el 35,7% dels ajuts, respectivament.

Segons el sexe de la persona beneficiària, les dones representen el 52,9% dels ajuts i el principal grup beneficiari és el d’entre 61 i 65 anys. Les dones representen el 48,2% i el principal grup beneficiari és el d’entre 51 i 55 anys.

El nombre de beneficiaris d’aquest ajut ha passat dels 1,3 per cada mil habitants l’any 2022 a l’1,5 per mil habitants a l’any 2023. Al seu torn, el volum d’aquestes prestacions respecte al PIB decreix un 13,4% i passa del 0,013% enregistrat l’any 2022 al 0,011% l’any 2023.

La forta davallada de les dades en aquest tipus d’ajut ve donada per la recuperació econòmica desprès de dos anys de crisis sanitària. És per aquest motiu que les variacions anuals poden reflectir caigudes significatives. Per altra banda, en termes generals, les dades son semblants a les de l’any 2019.