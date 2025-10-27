L’any passat es van celebrar 1.107 activitats culturals al Principat

L’any 2024 van tenir lloc un total de 1.107 activitats culturals organitzades o promocionades pel Govern, els comuns i les institucions privades. Entre totes elles, la institució que més n’ha organitzat és el Govern amb 211 actes. Quant a l’àmbit de les activitats, un 20,0% del total (221) han estat concerts d’entrada lliure. Al mes de desembre ha estat quan s’han realitzat un nombre més gran d’activitats culturals amb un total de 155, seguit de juliol amb 118 actes.
En relació amb els assistents a aquestes activitats, durant l’any 2024 s’han comptabilitzat un total de 273.054 persones. Per tema, les manifestacions de cultura popular han estat les que més públic han aplegat amb un total de 132.692 persones.
El mes amb més assistents ha estat desembre amb un total de 44.487 persones. La parròquia que ha acumulat un major nombre d’assistents ha estat Encamp amb un total de 67.567 persones.