L’any dels canelons

Aquest Nadal, tal com estan anant les coses, sembla que haurem de prescindir de les grans trobades casolanes amb visita ritual al pessebre pairal i, per tant, els àpats nadalencs es veuran atomitzats, amb cada nucli familiar fent l’àpat a casa seva. Una pena.

Però, potser podríem buscar alguna manera de fer aquesta mancança més suportable. I no només emprant la tecnologia per reunir-nos virtualment davant de les pantalles per desitjar-nos bones festes. La cuina també pot ajudar.

Jo us proposo que el responsable del dinar de Sant Esteve faci hores extres preparant safates de canelons adaptades a cada una de les unitats familiars que estarà confinada. I que els hi faci arribar la vigília, junt amb una ampolla de cava, per garantir que l’àpat nadalenc del dia 25 on, pel que intueixo, el capó o l’indiot no s’ajustarien al nombre de comensals, no acabi essent una pizza. Així, quan cada “bombolla de convivència” segui a taula el dia de Nadal i brindi, podrà recordar amb bombolles les altres “bombolles” i, un cop enllestits els canelons, fer-se una trucada.

Però això ho trobo encara poc imaginatiu. Cal buscar elements afegits que facin més festiu el ritual. Per això, proposo que el responsable de preparar els canelons incorpori a una de les safates, una fava seca (o la figureta del tortell de Reis de l’any passat) perquè aquell grup que la trobi, hagi de fer-se càrrec de pagar la caixa de cava que s’ha repartit, o preparar, pel mateix sistema, l’àpat de la nit de cap d’any.

Naturalment, la fava o la figura no han d’anar dins d’un dels canelons sinó immersos en la beixamel. No es tracta de que, volent fer la festa més divertida, algú hi deixi un queixal o mitja pròtesi.

Pels més ortodoxos, si volen mantenir la presència de la bèstia de ploma a la taula nadalenca, podríem buscar algun ritual que impliqui les croquetes. Però sincerament, penso que, a un any excepcional com aquest, hem de respondre-hi amb una festa diferent, però identificable. Protagonitzada pels actors secundaris de cada any. Sense artistes convidats. Els canelons s’ho mereixen.