L’any 2025 es va tancar, a Andorra, amb 331 efectius policials, 79 penitenciaris i 137 dels Bombers

A 31 de desembre del 2025, hi havia un total global de 331 efectius policials al Principat d’Andorra, (12 més que a l’any anterior). A la mateixa data de referència, hi havia 79 efectius penitenciaris (els mateixos que a l’any anterior) i 137 efectius dels Bombers (1 menys que a l’any 2024). Pel que fa als efectius policials per tipologia, 266 formen part del personal policíac i 65 són personal administratiu/tècnic. No hi havia cap alumne a 31 de desembre del 2025. El 78,2% dels efectius policials són homes i el 21,8% restant són dones, tot i que aquesta proporció s’inverteix en el personal administratiu/tècnic, on les dones suposen el 70,8%. La ràtio d’efectius policials per cada 100.000 habitants se situa en 298,7 la qual cosa suposa un increment del +0,4% amb relació a l’any 2024.
Quant als efectius penitenciaris, 64 formen part del personal penitenciari i 15 corresponen a personal administratiu/tècnic. El 78,5% dels efectius penitenciaris són homes i el 21,5% restant són dones. La ràtio d’efectius penitenciaris se situa en 88,7 per cada 100.000 habitants, la qual cosa suposa un decrement del -2,2% respecte a l’any anterior.
En últim lloc, els 137 efectius dels bombers es distribueixen en 120 del Cos de Bombers (CPEIS), 17 administratius/tècnics i cap alumne. Únicament el 10,2% dels efectius del Cos de Bombers i el personal administratiu, són dones, respecte al 89,8% d’homes. La ràtio d’efectius dels bombers és de 153,8 per cada 100.000 habitants, cosa que suposa una variació negativa del -2,9% comparat amb l’any 2024.