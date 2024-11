L’any 2023 es va tancar amb 1.764 persones que patien alguna discapacitat reconeguda

Una persona amb diversitat funcional ajudada per una altra (iStock)

Segons els registres administratius de CONAVA del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, a 31 de desembre de 2023 hi va haver un total de 1.764 persones amb un grau de menyscabament, de les quals 1.340 eren adults i 424 menors d’edat. D’aquestes, 164 van ser noves altes que es van donar al llarg de l’any, mentre que hi va haver un total de 62 baixes.

De les 1.764 persones amb una discapacitat reconeguda, el 54,7% són homes i el 45,3% són dones. Per trams d’edat, gairebé un quart (24,0%) són menors d’edat. Un 19,2% es troben en la franja d’edat de 55 a 65 anys i un 13,9% en el tram de 45 a 55 anys.

El 61,1% de les persones amb un grau de menyscabament l’any 2023 són solteres, seguit de les persones casades (26,0%). El 53,1% són de nacionalitat andorrana, els espanyols representen un 24,4% i els portuguesos un 14,5%.

Segons el lloc de residència i les dades de la població estimada, el 36,8% resideixen a la parròquia d’Andorra la Vella, el 18,1% a Escaldes-Engordany, el 14,6% a Encamp, el 13,4% a Sant Julià de Lòria, el 9,6% a la Massana, el 3,7% a Canillo, el 3,6% a Canillo i el 0,1% restant a Espanya.

El 29,3% de les persones amb un grau de menyscabament l’any 2023 tenen una pluridiscapacitat (concurrència de dues o més discapacitats), el 26,1% una discapacitat física i el 24,4% una discapacitat psíquica. Per últim, segons el grau de discapacitat, el 41,0% són adults amb entre un 33% i un 60% de discapacitat, el 35,0% són adults amb un 60% o més de discapacitat i el 24,0% restant són menors amb una discapacitat superior al 33%.





Nota: Aquest informe fa referència a la valoració del grau de menyscabament valorat per la CONAVA.

Nota: En el present informe no es fa referència a l’històric de les dades degut a que en els informes dels anys anteriors només es feia referència al nombre d’altes de reconeixements de grau de menyscabament, en comptes del total de persones a qui se’ls hi reconeix una discapacitat que hi ha al llarg de l’any al Principat d’Andorra.