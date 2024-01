L’any 2023 es tanca amb xifres rècord de donació i trasplantament a Catalunya

El conseller de Salut, Manel Balcells -segon per la dreta-, durant la roda de premsa de presentació de les dades (Govern.cat)

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells i Díaz, i el director de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), Jaume Tort, han presentat avui dilluns el balanç de resultats d’activitat de donació i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules de l’any 2023, acompanyats de Núria Masnou, metgessa intensivista i coordinadora de trasplantaments de l’Hospital Josep Trueta de Girona, i d’Ona Alsina, trasplantada de cor l’any 2023.

Manel Balcells ha assegurat que els resultats rècord de l’any 2023 són “un orgull per al sistema i per al conjunt de pacients i d’agraïment a totes les persones donants”. Ha posat en valor que “és una evidència que funciona molt bé, i això ens permet que les persones que necessiten un trasplantament estiguin en una llista d’espera purament tècnica, la qual cosa és un gran benefici per als pacients i demostra la gran feina dels centres”. Segons el conseller, “a Catalunya som un referent a l’Estat espanyol i en l’àmbit internacional”.

En aquest sentit, Jaume Tort, director de l’OCATT, ha manifestat que “a Catalunya tenim una de les llistes d’espera en trasplantaments més baixes del món”. Ona Alsina, pacient trasplantada de cor l’any 2023, s’ha referit precisament a l’eficiència i l’eficàcia del sistema: “Vaig estar tan sols 50 dies en llista d’espera, i ser-hi és una barreja d’emocions bastant complicada, saps que si no tens el trasplantament et moriràs, però a la vegada també tens il·lusió i saps que tiraràs endavant. És un gran canvi i estaré eternament agraïda al donant i a la seva família”.

Els 1.393 trasplantaments d’òrgans realitzats a Catalunya representen una mitjana de 3,8 intervencions al dia i ha permès assolir una de les taxes de trasplantaments més altes del món, amb 176 trasplantaments per milió de població (pmp).

Per tipus d’òrgan, l’augment dels trasplantaments el 2023 ha estat generalitzat, excepte en el cas dels pulmonars, que s’han reduït lleugerament (102; -4,7%) i els pancreàtics, que s’han mantingut estables (33). Així, van augmentar els renals (976; +2,9%), els hepàtics (226; +11,3%) i els cardíacs (56; +3,7%).

Trasplantaments 2023 2022 Diferència Renals 976 949 2,9% Hepàtics 226 203 11,3% Cardíacs 56 54 3,7% Pulmonars 102 107 -4,7% Pancreàtics 33 33 0,0% Total 1.393 1.346 3,5%

Els 976 trasplantaments renals de 2023 representen un nou rècord d’activitat. “Estem cada vegada més a prop del superar els 1.000, amb dos equips per sobre de les 200 intervencions anuals, l’Hospital Clínic (230) i l’Hospital de Bellvitge (213), per segon any consecutiu. Uns programes, els catalans, que lideren i són referència a nivell nacional i internacional”, explica Jaume Tort, director de l’OCATT.

Per centres, l’Hospital Vall d’Hebron ha liderat un any més, amb 399 intervencions, el rànquing de centres amb més trasplantaments efectuats. Vall d’Hebron és l’únic hospital a Catalunya que compta amb programes de trasplantament d’adults (3) i pediàtrics (4). L’han seguit l’Hospital Clínic amb 347 trasplantaments, el centre amb més activitat en adults, i l’Hospital de Bellvitge amb 291.

El 2023 ha estat el segon millor any en nombre de trasplantaments pediàtrics realitzats, amb 59 intervencions: 19 de ronyó, 25 de fetge, 12 de cor i 3 de pulmó. Hepàtics i cardíacs suposen també un nou màxim històric d’activitat. “Equips i OCATT considerem el trasplantament pediàtric com una prioritat i procurem reduir al màxim el temps d’espera dels infants en llista”, apunta Tort. En el cas del trasplantament hepàtic, la consolidació de l’split, una tècnica que permet realitzar dos trasplantaments amb un sol fetge, normalment a un infant i a un adult, ha contribuït de manera significativa a l’assoliment d’aquestes excel·lents xifres.

Els 187 donants vius renals suposen un altre rècord a Catalunya (+5,1 vs. 2022) i han contribuït de manera significativa a l’augment dels trasplantaments renals. De fet, “els hospitals catalans són responsables de quasi la meitat dels donants vius de l’Estat espanyol; són els clars referents per a la resta de programes”, comenta Tort. D’aquests, 6 trasplantaments renals de donant viu es van poder dur a terme gràcies al Programa de Trasplantament Renal de Donant Viu Creuat nacional (5) i internacional (1), una alternativa creada per a donar resposta a parelles donant-receptor incompatibles. Per altra banda i com en anys anteriors, els bons resultats de la tècnica de l’split hepàtic han fet innecessaris els donants vius de fetge.

Donants vius 2023 2022 Diferència Renals 187 178 5,1% Hepàtics 0 0 – Total 187 178 5,1%





La donació augmenta

Els 384 donants cadàver reals del 2023 obtinguts a Catalunya representen un nou màxim històric i un increment del 7,6% respecte l’any 2022 i del 1,9% respecte el 2019, l’any de més activitat fins ara. “Amb aquesta xifra, la taxa de donació a Catalunya se situa en 48,6 donants pmp, molt a prop de la fita impressionant dels 50 donants pmp”, informa el director de l’OCATT.

Per tipus de donant, els de mort encefàlica (cerebral) pugen un 3,1% (169 vs. 164) mentre que els de mort en asistòlia (cardíaca) augmenten un 11,4% (215 vs. 193).

Donants cadàver reals 2023 2022 Diferència Mort encefàlica 169 164 3,1% Mort en asistòlia 215 193 11,4% Total 384 357 7,6%

Per centres, destaquen els 73 donants de cadàver reals gestionats per l’equip de coordinació de trasplantaments de l’Hospital Vall d’Hebron, “una xifra impressionant mai abans assolida”, valora Tort. I dels ‘no-trasplantadors’, l’Hospital Josep Trueta de Girona ha tornat a ser, amb 28, el centre amb més donants. “S’ha de posar en valor la feina dels equips dels hospitals no-trasplantadors, que en condicions sovint més difícils, són els responsables del 28% (103) dels donants cadàver reals a Catalunya l’any 2023”, apunta el director de l’OCATT.

Considerant la donació de cadàver i de viu, l’Hospital de Bellvitge, amb 64 donants cadàver i 51 donants vius, ha estat el centre amb més donants (115). L’han seguit, l’Hospital Vall d’Hebron, amb 73 i 29, i l’Hospital Clínic, amb 47 i 49, respectivament.

21 persones a Catalunya han donat els seus òrgans després de demanar la prestació de l’ajuda per a morir (PRAM) des de l’aplicació de la Llei. Gràcies a la seva generositat s’han pogut realitzar 74 trasplantaments. “Es important aclarir que tot i ser, donació i eutanàsia, processos independents, poden trobar-se i un ser conseqüència de l’altre. En aquests casos, els professionals ens hem d’adaptar i fer possible les voluntats de la persona”, aconsella Núria Masnou, coordinadora de trasplantaments de l’Hospital Josep Trueta de Girona i referent en donació post PRAM. “La nostra experiència amb les famílies ha estat sempre positiva, però més que mai, la sensibilitat, la informació i l’entesa entre malalt, família i equip assistencial és fonamental”, apunta Masnou.

Tot i el rècord de donació, el percentatge de negatives familiars a la donació (negatives respecte al total d’entrevistes familiars efectuades) ha augmentat fins al 22,4% el 2023. La negativa prèvia del possible donant o de la família d’aquest, sense cap altra raó, han estat els motius esgrimits per les famílies en la gran majoria dels casos (74%) que s’ha denegat la donació. L’any 2023 també ha hagut 13 negatives judicials, un augment considerable respecte anys anteriors.





Més teixits i cèl·lules

Uns 14.387 pacients s’han beneficiat, l’any 2023, dels teixits distribuïts pel Banc de Sang i Teixits (BST) de Catalunya, obtinguts prèviament gràcies a la donació cadavèrica. El BST va gestionar l’any passat 1.878 donants de Catalunya (7,4% més respecte del 2022), dels quals es van aconseguir 2.718 teixits, un 2,0% més. En total, es van obtenir 1.844 còrnies, 303 peces de teixit cardiovascular, van haver 303 donants de teixit musculoesquelètic i 268 de pell.

“L’any 2023, establim un nou rècord en donació de teixits”, apunta Tort. “Tot i aquests bons resultats, però, seguim necessitant augmentar encara més la donació i, per això, posem en marxa noves accions amb la col·laboració de l’atenció primària i de les funeràries, afegeix.

A més, l’any 2023 s’han incorporat 6.579 nous donants de medul·la òssia al Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), fet que suposa arribar als 76.824 donants voluntaris enregistrats, fins a 31 de desembre de 2023. 95 catalans han fet efectiva la donació de medul·la òssia l’any 2023 i novament ha estat qui més donants efectius té de l’Estat espanyol.

Pel que fa al trasplantament de progenitors hemopoètics, l’any 2023 s’han efectuat 630 procediments, activitat que suposa un nou màxim històric. D’aquests, 360 van ser autogènics (57%), 144 al·logènics familiars (23%) i 126, un 20%, al·logènics no-familiars.





Fites 2023

384, nou rècord de donació d’òrgans a Catalunya (Taxa: 49 donants pmp).



1.393, nou rècord de trasplantaments d’òrgans a Catalunya (Taxa: 176 trasplantaments pmp).



Nous màxims històrics en trasplantaments pediàtrics de fetge (24) i de cor (12) a Catalunya.



Nou rècord de trasplantaments renals realitzats a Catalunya amb 976 intervencions.



187, nou màxim de donants vius a Catalunya, tots ells de ronyó.



Nou rècord de donació de teixits, amb 1.878 persones que han donat algun teixit després de morir.



6.579 nous potencials donants de medul·la òssia inscritsal REDMO al llarg de 2023.



Nou rècord de trasplantaments de progenitors hemopoètics, amb 630 intervencions.





Sense donants no hi ha trasplantaments

L’OCATT i el Sistema de Salut de Catalunya volen destacar la generositat i la solidaritat dels donants i de les seves famílies que, gràcies al seu gest altruista, han fet un regal de vida i d’esperança a moltes persones que ho esperaven. Igualment, reconeixen la feina i el compromís de tots els professionals sanitaris i no sanitaris vinculats al procés de donació i trasplantament que han contribuït a l’assoliment d’uns resultats excel·lents a Catalunya. I recorden que fer-se donant és tan senzill com decidir la voluntat de ser donant i compartir-la amb els familiars i amics.