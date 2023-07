L’antic Hotel Casamanya: Simbiosi entre paisatge i patrimoni

Simulació (render) d’una de les futures dependències de l’antic Hotel Casamanya (Govern d’Andorra)

“Tornar a omplir de vida alguns dels exponents més rellevants del patrimoni cultural andorrà, impulsant la seva conservació i donant-los un nou ús vinculat a l’interès general”. Aquest és l’objectiu de la línia d’actuacions impulsada pel Govern i que ja ha posat en valor l’antic Hotel Rosaleda d’Encamp, on s’ha ubicat el Ministeri de Cultura, o Ràdio Andorra, que allotja Andorra Turisme. Ara és el torn de l’antic Hotel Casamanya d’Ordino, que es rehabilitarà perquè pugui acollir les dependències del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.

Precisament, el Govern ha anunciat avui dilluns el resultat del concurs d’idees per a la selecció d’un professional de l’arquitectura per a la redacció del projecte i direcció de les obres de reforma de l’edifici. El titular de Territori i Urbanisme, Raul Ferré –acompanyat del guanyador, Miquel Mercè– ha exposat que gràcies a la reforma es dona valor a un edifici que forma part “del nostre llegat patrimonial”, tornant a donar-li ús després de més de 20 anys. “Es fa un pas més en l’impuls de la nostra identitat nacional”, ha afirmat, i ha recordat que l’Executiu, el comú d’Ordino i el Quart van signar un conveni de col·laboració per a la seva cessió d’ús de l’antic hotel i de la construcció adjacent.

Ferré ha informat que el concurs –convocat a l’abril d’enguany– ha rebut nou propostes, d’entre les quals el jurat ha seleccionat la de Mercè pel seu projecte ‘La simbiosi, entre el paisatge i el patrimoni’. Com a escollit, Miquel Mercè rebrà una gratificació de 8.000 euros i, a la vegada, l’encàrrec de la redacció del projecte executiu i de la direcció de les obres. “L’objectiu és preservar el patrimoni del país”, ha ressaltat el ministre.

Entrant al detall de la reforma, l’arquitecte ha posat en relleu que el projecte es fonamenta no només en recuperar el patrimoni existent, sinó que a més vol reivindicar la relació amb el paisatge i la seva naturalesa pirinenca. És a dir, impulsar la simbiosi entre el paisatge i el patrimoni. “Donar una segona vida a l’edifici és important i aquesta oportunitat és el que aporta un valor afegit” ha destacat. En aquest sentit, Mercè s’ha referit a la presència de la natura en l’interior de l’edifici. Un fet que es veu fonamentat, principalment, en l’obertura reversible d’un mur cortina de vidre en la paret mitgera, que atorga una connexió constant amb la plaça interior –d’uns 750 metres quadrats– i que alhora permet una visió permanent amb el bosc.

Miquel Mercè ha assenyalat que el projecte es basa en un treball tècnic d’intervencions de mínims en l’estructura adreçades, entre d’altres, a millorar l’eficiència energètica d’aquest edifici de cinc plantes. Tot combinat amb l’ús a l’exterior de la vegetació com a recurs paisatgístic i representatiu de la imatge institucional que anirà creixent amb el temps de manera natural.