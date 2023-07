Exemplars d’anguila europea (Sostenible o Sustentable)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

Avui toca parlar de l’anguila europea. Per alguns és com un cuc gran o una serp, però, durant molt temps, l’anguila ha estat un bé preuat en el món de la gastronomia. Això i les males praxis ecològiques castigant els seus hàbitats han fet que estiguem parlant d’una espècie que corre perill. L’anguila, anguila cabot o anguila cabotera (Anguilla anguila) era una espècie de peix molt comú al nord de l’oceà Atlàntic i a tots els mars del continent europeu, però amb un seriós retrocés des de fa temps

La introducció de l’anguila japonesa al Vell Continent tampoc hi ha ajudat massa en haver-se estès per tot Europa un nematode asiàtic (Anguilicola crassus) que amenaça la supervivència de l’espècie. El paràsit intern és ben tolerat per Anguilla japònica, però destrueix un percentatge apreciable del teixit reproductiu de l’anguila europea, reduint-ne la fecunditat, i també danya la bufeta natatòria.

Malgrat que, de la europea, s’intenta la seva cria en piscifactories, aquest peix es troba en un moment crucial per a la seva supervivència.





Per Sostenible o Sustentable