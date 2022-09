Lang Lang i Joan Manuel Serrat, estrelles de la Temporada d’Andorra la Vella

El reconegut pianista xinès Lang Lang i Joan Manuel Serrat, amb la seva gira de comiat, són les estrelles del programa de la 28a Temporada d’Andorra la Vella. El recital de Lang Lang serà el proper diumenge 16 d’octubre (18 h) i el concert de Serrat el dissabte 10 de desembre (20 h). Les entrades es posen a la venda aquest divendres 30 de setembre a uns preus de 50 i 60 euros al web d’entrades andorralavella.ad/entrades i presencialment al Centre cultural La Llacuna i l’Oficina Nacional de Turisme.

En la roda de premsa de presentació, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol ha destacat “la vocació de la Temporada de portar fins a Andorra la Vella l’excel·lència en els espectacles que programem, amb figures destacadíssimes a nivell mundial”, un objectiu que s’assoleix de nou amb escreix amb el cartell de la Temporada que arrencarà el 16 d’octubre amb l’actuació del pianista xinès Lang Lang.

Durant la presentació, el director artístic de la Temporada, Josep Maria Escribano ha exposat la qualitat dels dos artistes, autèntiques llegendes en els seus gèneres i ha recordat que “la visita de Lang Lang ja la teníem programada però es va anul·lar per la pandèmia. Ara és un privilegi poder veure’l en directe.”

Lang Lang és un pianista que ha causat un gran impacte en el món de la música a nivell global pel seu talent, atracció mediàtica i el seu vessant educador i filantrop. Anunciat pel New York Times com “el millor artista del món de la música clàssica”, Lang Lang col·labora contínuament amb directors com Sir Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Daniel

Barenboim i Christoph Eschenbach i actua amb les orquestres més importants del món. La seva popularitat ha crescut encara més gràcies a les seves actuacions amb noms com Metallica, Pharrell Williams o Herbie Hancock.

Joan Manuel Serrat torna a la Temporada després de la seva darrera actuació l’any 2015. Aquesta serà la darrera oportunitat per a veure’l en un auditori reduït, ja que un cop hagi actuat a Andorra, el noi de Poble-sec penjarà la guitarra definitivament amb tres concerts al Palau Sant Jordi. La gira de comiat “El vicio de cantar 1965-2022” va començar el passat mes d’abril a Nova York i ha girat per diferents països amb uns recitals on Serrat s’acomiada del seu públic amb un recull dels seus grans èxits.