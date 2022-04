L’Andorrra protagonitza una remuntada de prestigi i s’endú els tres punts del camp del Sanluqueño (1-2)

Remuntada de prestigi del FC Andorra, que ha patit de valent però s’ha acabat enduent els tres punts en la visita al camp del Sanluqueño. Els tricolors no han començat bé i han hagut d’anar a remolc des del gol de Pedro Martín al minut 13, però han acabat capgirant el marcador gràcies a dos gols d’Iván Gil a les acaballes.

El partit no ha començat gens bé per als interessos del conjunt d’Eder Sarabia, superats en el primer tram per el dinamisme local en atac. Així, en el primers deu minuts, el Sanluqueño ha gaudit de dues ocasions clares a peus de Miguelete i Pedro Martín fins que, a la tercera, ha arribat el gol. En una ràpida jugada d’atac, els locals han superat la pressió i Pedro Martín ha batut Nico Ratti amb un xut ajustat (13′).

Després del gol, l’Andorra ha agafat el control, empenyent el duel cap a la porteria local i així ha arribat la primera ocasió clara després d’una bona centrada de Dani Morer a la qual Marc Fernández no ha aconseguit donar-li direcció (18′). Però els minuts han anat passant i l’oportunitat més clara abans del descans ha tornat a ser per al conjunt andalús, en un xut de Hassane que ha marxat plorant fregant el pal (31′).

A la represa, l’Andorra ha sortit amb una marxa més i en només deu minuts ha gaudit de dues ocasions d’allò més clares per igualar el marcador: primer Carlos no ha trobat porteria en un cop de cap (48′) i, cinc minuts més tard, Marc Fernández ha fet un control espectacular dins l’àrea però, massa forçat, ha xutat molt desviat. El partit, però, tenia una altra pinta i els tricolors estaven més còmodes sobre el terreny de joc. Però calia arriscar i això ho ha intentat castigar Javi Navarro amb la seva velocitat. Per sort, les ocasions més clares han seguit sent tricolors: Isma Falcón ha evitat el gol en dues aturades a Carlos Martínez i Zourdine (74′ i 75′), però ja no ha pogut fer res quan Iván Gil s’ha tret de la màniga un xutàs des de fora l’àrea per anotar l’1-1 (82′).

El partit ja feia clarament baixada cap a la porteria del Sanluqueño, ja molt cansat en aquests últims minuts. I amb el duel jugant-se només en una meitat de camp, finalment ha arribat el gol de la bogeria, altre cop obra d’un inspirat Iván Gil. Zourdine ha centrat a l’àrea i el ’22’, de volea, ha donat a l’Andorra tres punts importantíssims.

Text: fcandorra.com