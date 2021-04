L’Andorra Women Trial Team enceta temporada amb l’objectiu de millorar els resultats de l’anterior

L’Andorra Women Trial Team, el primer equip femení de trial del país, ha presentat els objectius que s’ha marcat l’equip per aquesta segona temporada, que són els d’igualar i millorar els resultats obtinguts en l’anterior. Igualment, Andbank ha confirmat la seva col·laboració con a patrocinador per segon any.

A l’acte han assistit Josep M. Cabanes, Sots-director general Banca País d’Andbank, el secretari del Moto Club Pirineu, Josep Punti, i l’entrenador de l’equip i representant de 4T Motos, Oriol Pi, que han estat de manera presencial a la seu d’Andbank, mentre que les pilots de l’equip -Lola Gabriel, Aitana Núñez, Laia Pi, Maria Font i Alèxia Lladó- han estat presents de forma telemàtica.

Després dels resultats excel·lents que van obtenir l’any passat, com ara la primera posició de Laia Pi al Campionat d’Espanya en TR2 o la primera posició de Maria Font al Campionat d’Espanya TR3, l’equip encara aquesta edició amb molta empenta i ha començat la temporada amb resultats molts bons: Aitana Nuñez i Maria Font han fet podi en els campionats d’Andorra, i Alexia Lladó i Laia Pi han obtingut la primera posició en diverses proves del campionat de Catalunya, entre d’altres classificacions.

Depenent de l’evolució dels seus entrenaments i de la preparació física, i que també la situació sanitària ho permeti, les pilots de l’equip tenen previst optar a les diferents curses dels campionats d’Andorra, el campionat de Catalunya, el Campionat d’Espanya i, a més, el Campionat del Món on hi participarà Laia Pi.

El secretari del Moto Club Pirineu, Josep Punti, ha destacat que “veiem que estem evolucionant, i volem estar presents en els principals campionats”. L’entrenador de l’equip, Oriol Pi, ha afegit que “veiem el progrés de les noies que acaben d’iniciar, i del resultat de les més experimentades, tot i així, hem de seguir treballant dur per mantenir els nostres objectius”.

Segons Josep M. Cabanes, “és ben sabut que Andorra té una gran tradició motorista, els seus més de 35 anys de vida, han demostrat amb escreix la magnífica tasca que han dut a terme, per això seguim donant el nostre suport a aquest equip de joves corredores, per ampliar l’esperit motorista a tots els nivells”.

Participacions i objectius de les pilots per al 2021:

Laia Pi: Reafirmar els campionats de Catalunya i Espanya amb podi i escalar posicions en el Campionat del món.

Maria Font: Reafirmar la presència als tres campionats (Catalunya, Espanya i Andorra) per millorar les posicions i prendre experiència. També aconseguir podi en els campionats d’Andorra i Catalunya.

Alexia Lladó: Participar en tots els campionats i aconseguir podi en els tres(Catalunya, Espanya i Andorra).

Aitana Nuñez: Reafirmar la presència als tres campionats (Catalunya, Espanya i Andorra) per millorar les posicions i prendre experiència. També aconseguir podi en el campionat d’Andorra.

Lola Gabriel: Reafirmar la presència i aconseguir podi en la classificació del campionat d’Andorra.