L’Andorra Winter Triathlon obre inscripcions per al Campionat d’Europa de Triatló d’Hivern

La tercera edició de l’Andorra Winter Triatlón ha obert aquest dijous les inscripcions. Una nova edició que tindrà lloc al Principat, els dies 28 i 29 de gener de 2023. Es tracta d’una prova emmarcada en l’Andorra Multisport Festival que compta amb cinc esdeveniments esportius de resistència i aventura, organitzats per The IRONMAN Group.

Campionat d’Europa de Triatló d’Hivern

L’Andorra Winter Triathlon, la única prova d’hivern de l’Andorra Multisport Festival, serà el Campionat Europeu de Triatló d’Hivern 2023, el que suposarà l’arribada a Andorra d’equips de tot el continent per a desafiar-se en l’estació d’esquí de fons andorrana. La prova també serà Campionat Franco-Espanyol, i es podrà competir en categoria Open, la qual cosa obre la porta a la participació de tots els atletes no federats i federats europeus, però també de fora de la Unió Europea.

Per al Campionat Europeu els atletes s’han d’inscriure a través de les Federacions Nacionals dels seus respectius països i en el cas de la categoria Open les inscripcions estan obertes i tota la informació per a inscriure’s està a la pàgina web de l’Andorra Winter Triathlon. El darrer dia per a inscriure’s serà el 12 de gener i en el cas dels atletes d’elit ho podran fer fins a 48 hores abans de la celebració del briefing.

Amb el creixement d’aquest esport i el lideratge de les seleccions europees en el panorama mundial, la competició oferirà amb tota seguretat un autèntic espectacle de triatló d’hivern en totes les categories. En aquesta prova, els atletes completaran un circuit a peu, un de bicicleta de muntanya i finalitzaran amb un circuit d’esquí de fons.

A l’edició 2023, de la mateixa manera que el 2022, no es disputaran totes les disciplines de cop. Els participants primer faran el circuit corrent, després la transició per a agafar la mountain bike i finalment la transició pel segment de l’esquí de fons, i així fins completar totes les voltes al circuit marcades en funció de cada categoria.

Tot plegat estarà emmarcat en un programa molt complet de competicions esportives a la muntanya que converteixen l’Andorra Multisport Festival en un esdeveniment extraordinari i posaran el Principat i els seus inigualables paisatges pirinencs, un cop més, en el mapa com a país de referència en l’organització d’esdeveniments esportius.