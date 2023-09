L’Andorra Taste dona la benvinguda a xefs i periodistes internacionals en un sopar inaugural

El ministre Jordi Torres amb cuiners que han participat en el sopar inaugural (Andorra Taste)

L’Andorra Taste ha arrancat aquest vespre de dimarts, 12 de setembre, amb el sopar inaugural, on catorze xefs del país han elaborat un menú exclusiu basat en els trets més característics de la gastronomia d’alta muntanya i que ha servit per a donar la benvinguda als participants. Durant la cita, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, acompanyat de Benjamín Lana, director de Vocento Gastronomía, ha adreçat unes paraules als xefs internacionals que participaran en les jornades professionals, així com a la vintena de periodistes internacionals que cobriran l’acte presencialment.

”Després de mesos de treball, creiem que hem pogut preparar una segona edició d’alt nivell, amb xefs nacionals i internacionals molt reconeguts i amb propostes interessants tant per al sector gastronòmic com per al públic general”, ha reconegut Torres. Per la seva banda, Lana ha destacat que l’esdeveniment s’esforçarà perquè “la cuina d’alta muntanya brilli i se’n parli arreu del món”.

L’Andorra Park Hotel ha acollit la cita culinària on, a banda del seu xef, Marc Mora, i Patrice Bernard, de La Pâtisserie del mateix hotel, hi han participat Carles Flinch (Can Manel), José Antonio Guillermo (Odetti Bistro), Roger Biosca (L’isard), Juan Antonio Campoy (Grandvalira), Jordi Bau & Cedric Dubois (Mood Sensorial), Francis Paniego & Jordi Grau (Ibaya*), Laurent Chiaramonti (Sottovoce), Lluc Dalmau (YouCakes by Estopiñán) Jordi Planes (embotits Cal Jordi) i Pablo Urcelay (formatgeria Casa Raubert).

Es tracta d’alguns dels cuiners i productors del país que participaran en la segona edició de l’Andorra Taste, sigui amb una ponència, amb la seva presència en una taula rodona o amb l’elaboració d’una tapa a les jornades populars. En l’acte hi han assistit també els cònsols d’Escaldes-Engordany -patrocinadors de l’esdeveniment-, els mitjans de comunicació del país, algunes autoritats i membres de l’organització.

Demà dimecres, 13 de setembre, el congrés donarà el tret de sortida amb una jornada plena de ponències de xefs del país i internacionals que arrancarà a les 9.00 h.

A les 11.55 h se celebrarà l’acte inaugural de les jornades professionals amb la participació del ministre de Turisme i Comerç, el director de Vocento Gastronomía i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili. La trobada professional s’estendrà fins a divendres al migdia, moment en què prendran el relleu les jornades populars. Durant tot el cap de setmana es podran degustar prop de vint propostes de restauradors del país, vuit de les quals seran aptes per a persones amb celiaquia.