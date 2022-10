L’Andorra Sports Innovation Summit guardona les startups EVIX, CityLegends i Fanprime

L’Auditori Nacional, a Ordino, ha acollit aquest dilluns, 3 d’octubre, la segona edició de la Jornada d’Innovació als esports d’hivern, de muntanya i de ciclisme, l’Andorra Sports Innovation Summit, que organitzen conjuntament Andorra Business, Andorra Recerca + Innovació i el Global Sports Innovation Center powered by Microsoft (GSIC).

Eva Choy, com a cònsol menor del comú d’Ordino, ha donat la benvinguda a la setantena d’assistents a l’esdeveniment. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha contextualitzat el posicionament d’Andorra com a destí turístic esportiu i motor de recerca en aquest àmbit.

El sector de l’esport, ha dit el ministre, aporta el 7,7% del PIB del país amb uns 215 milions d’euros de facturació i dona feina a més de 2.250 persones. Seguidament ha tingut lloc la cerimònia de lliurament de premis a les startups guanyadores de l’Andorra Startup Challenge 2022. El primer guardó ha estat per a EVIX, que promou la seguretat per als ciclistes i que ha desenvolupat un airbag integrat al casc.

Les altres dues finalistes han estat CityLegends i Fanprime. La primera ha desenvolupat una solució digital per a esports urbans i la segona, per a facilitar la connexió entre els diferents esports i els seus seguidors. També hi ha hagut una menció especial per a LogMeal, dedicada a l’àmbit nutritiu. Les startups guanyadores tenen l’opció de realitzar un pilot, amb l’acompanyament d’Andorra Recerca + Innovació, sota el paraigües de l’Andorra Living Lab.

L’esdeveniment també ha servit per a signar la renovació, per dos anys més, de l’acord de col·laboració entre Andorra Business i Andorra Recerca + Innovació amb el GSIC.

L’Andorra Sports Innovations Summit també ha comptat amb tres taules rodones: ‘Ciutats seu de competicions d’esports d’hivern’, moderada per Carlos Cantó, CEO SPSG Consulting, i amb la participació d’Isto Vanhämaki, director de Lahti Region Development (LADEC).

‘Finançament, inversió i tendències en l’esport’, moderada per Iris Córdoba, directora general del GSIC powered by Microsoft Innovation, i amb la presència de Luis Vicente, president APEX Capital, Alberto S.Bichi, director executiu EPSI (The European Platform for Sport Innovation) i Javier Sobrino, soci director de Aser Ventures.

I la darrera taula rodona, ‘Impacte sostenible de l’esport’, moderada per Guillermo Marín, director d’Oficina i Serveis a GSIC i amb la participació de Denis Mustonen, cap d’Afers Exteriors a Lahti Region Development (LADEC), Katia Juaréz, Cofundadora, directora de sostenibilitat Win&Green i Pedro Morán, director de màrqueting de Pal Arinsal Grandvalira Resorts Andorra.