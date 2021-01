L’Andorra Multisport Festival obre inscripcions

Tots aquells atletes que ho desitgin ja poden assegurar-se un dorsal per a les proves que conformaran l’Andorra Multisport Festival. D’aquesta manera, el nou esdeveniment esportiu de referència del país ja es podrà apuntar en vermell i en majúscules al calendari de tots aquells atletes que hi vulguin formar part, i que podran començar a entrenar per a l’objectiu encara amb més ganes.

The IRONMAN Group ha obert inscripcions per a les proves Andorra 21 Ports, Andorra MTB Classic-Pyrenees, Trail 100 Andorra-Pyrenees i IRONMAN 70.3 Andorra. Totes elles, amb uns circuits espectaculars, que tindran lloc entre el 21 de juny i el 04 de juliol.

Per la seva part, aquells atletes que vulguin inscriure’s al Campionat del Món de Triatló d’Hivern d’Andorra 2021, han de posar-se en contacte amb la federació nacional que els pertoqui per tal de gestionar la seva inscripció a la prova.

Precisament, el Campionat del Món de Triatló d’Hivern d’Andorra donarà el tret de sortida a l’Andorra Multisport Festival prematurament, entre el pròxim 19 i 21 de març de 2021. Naturlandia serà l’escenari que farà d’amfitrió dels millors especialistes del món a la recerca de tenir un nou campió. Una prova que combina la cursa a peu, el ciclisme de muntanya i l’esquí de fons, envoltats de boscos i muntanyes espectaculars, en un destí alpí de primer nivell.

Del 21 al 26 de juny, Andorra 21 Ports, la cursa per etapes de ciclisme de carretera, convida als atletes a un viatge format per tres etapes i una distància total a recórrer de 295 km. Els ciclistes gaudiran de l’impressionant paisatge d’Andorra mentre pedalegen per les mateixes carreteres que han trepitjat ciclistes professionals en les Grans Voltes.

El Trail 100 Andorra-Pyrenees, del 24 al 27 de juny, convida als corredors aventurers a descobrir els imponents Pirineus en recorreguts que van dels 7,5 km als 125 km. Tota una aventura on superar els seus límits mentre exploren el ric patrimoni cultural d’Andorra i les seves serralades.

L’Andorra MTB Classic-Pyrenees, del 30 de juny al 03 de juliol, és una cursa exclusiva per equips i per etapes de quatre dies dels organitzadors de la mundialment famosa Epic Series. Un repte ideal per a aquells ciclistes que busquen una prova de diversos dies, amb un recorregut tècnic, desafiant i divertit. La prova promet emoció, adrenalina i múltiples recompenses per als equips de dues persones que desitgin viure aventures en aquest paradís de muntanya.

L’IRONMAN 70.3 Andorra tindrà lloc el 4 de juliol i suposa tot un repte esportiu, on els participants hauran de nedar 1,9 km en un dels llacs més alts d’Europa i pedalar en bicicleta de carretera 90,1 km, conquistant el llegendari Coll de la Gallina i el Port de la Peguera. Finalment, i abans de travessar la meta, hauran de recórrer a peu un circuit ràpid de tres voltes prop del riu Valira. Sens dubte, una cursa que es convertirà en un pilar del circuit europeu.