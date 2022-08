L’Andorra Multisport Festival ja té dates confirmades, del 22 de juny al 9 de juliol

Després de l’èxit de la darrera edició, Andorra es prepara per A acollir per tercera vegada consecutiva l’Andorra Multisport Festival amb cinc esdeveniments esportius de resistència i aventura, organitzats per The IRONMAN Group, que tindran lloc arreu del Principat entre el 22 de juny i 9 de juliol de 2023.

Un cop més, aquest festival comptarà amb el suport de diverses entitats col·laboradores i patrocinadors que continuaran apostant per aquest esdeveniment que en la passada edició ja va sumar més de 3.000 participants i més de 10.000 acompanyants. Tot plegat generant un impacte econòmic sobre el Principat superior als 6 milions d’euros.

Andorra Winter Triathlon, els 28 i 29 de gener de 2023

El dissabte 28 i el diumenge 29 de gener de 2023 Naturland i Sant Julià de Lòria acolliran l’Andorra Winter Triathlon, la única prova d’hivern de l’Andorra Multisport Festival. En aquesta competició, els atletes completaran un circuit a peu, un de bicicleta de muntanya i finalitzaran amb un circuit d’esquí de fons.

La prova, que en les passades dues edicions va acollir el World Triathlon Winter Championships, serà enguany la seu d’Europe Triathlon Winter Championships. La competició suposarà l’arribada al principat dels triatletes que dominen el panorama internacional d’aquesta disciplina.

Trail 100 Andorra by UTMB ® del 22 al 25 de juny 2023

La primera de les proves d’estiu del festival serà la Trail 100 Andorra by UTMB®, la cursa de muntanya que forma part de les UTMB® World Series, una selecció dels millors esdeveniments de trailrunning del planeta, celebrats en llocs excepcionals i organitzats segons els més alts estàndards de qualitat, amb l’objectiu d’apropar el que significa l’aventura UTMB® als corredors.

Amb l’epicentre de la prova a Ordino, del 22 al 25 de juny de 2023 la Trail 100 Andorra by UTMB® s’endinsarà al cor dels Pirineus i ho farà amb una selecció de distàncies per a tots els nivells –105 km, 50 km, 21 km i 7,5 km–, permetrà així que tots els corredors de muntanya gaudeixin de la bellesa del territori andorrà i el seu ric patrimoni cultural a través del trail running.

A més, les curses de 105 km, 50 km i 21 km atorgaran Running Stones als finalistes d’aquestes distàncies, donant-los així accés al sorteig de les UTMB® World Series Finals, sorteig imprescindible per a aquells que aspiren a participar en la més prestigiosa i reconeguda de les curses de trail running, l’Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB), que cada any concentra milers d’aficionats d’aquest esport a Chamonix.

IRONMAN 70.3 Andorra, el més exigent d’Europa el diumenge 2 de juliol

El diumenge 2 de juliol de 2023 se celebrarà l’IRONMAN 70.3 Andorra, tota una aventura i una experiència inoblidable amb epicentre a Andorra la Vella. En aquesta competició, els atletes neden en el llac que es troba a més alçada de totes les proves IRONMAN d’Europa, el Llac d’Engolasters, recorren en bicicleta el nord del país, afrontant el famós coll d’Ordino dues vegades, i acaben el circuit corrent per l’interior d’Andorra la Vella. Un fet destacable perquè és de les poques curses IRONMAN que transcorre per la capital d’un país.

L’IRONKIDS també repetirà presència a Andorra el dissabte 1 de juliol en el marc de l’Andorra Multisport Festival. Un esdeveniment que permetrà veure els joves atletes córrer pel centre d’Andorra la Vella. Els farà molta il·lusió arribar a la meta i passar per sota l’icònic arc de l’IRONMAN 70.3, tot plegat amb l’objectiu de divertir-se fent esport en una prova amb un caràcter purament recreatiu, de manera que no hi haurà premis per als primers. Tots els nens que completin la cursa rebran una medalla de finalista.

Andorra 21 Ports, ara Haute Route Pyrenees, del 3 al 5 de juliol

L’Andorra 21 Ports és la prova de tres jornades de ciclisme amb sortida i arribada a Andorra la Vella que en les dues passades edicions ha conduït a centenars de participants pels ports del Principat.

En aquesta 3a edició del festival la prova ciclista s’uneix a la prestigiosa marca internacional Haute Route, la qual ofereix un esdeveniment premium de ciclisme de carretera, en cinc jornades itinerants en les que els ciclistes aficionats pedalen ports emblemàtics amb tots els serveis que una prova ciclista professional inclou.

A partir del 2023 les rutes dels Ports d’Andorra 21 formaran part de l’Haute Route Pyrenees, una prova de 5 dies que portarà els participants pels Pirineus des d’Andorra fins a Pau, del 4 al 8 de juliol del 2023.

Formar part de la família Haute Route suposa un augment dels participants internacionals. En l’edició 2023 de l’Haute Route Pyrenees es preveu una participació superior als 400 participants.

L’Andorra MTB Classic-Pyrenees tancarà la tercera edició del 5 al 8 de juliol de 2023

La prova per equips multi etapa en MTB presenta nova data, serà del 5 al 8 de juliol 2023 i tancarà la segona edició del festival.

L’Andorra MTB Classic-Pyrenees és l’única prova a la península que permet als participants classificar-se per a la prova que tot ho mesura, la Cape Epic que se celebra a Sud-àfrica cada primavera.

Centenars de riders de tot el món es donaran cita a la Massana, l’epicentre de l’esdeveniment que durant quatre dies conduirà als participants en equips de dues persones per senders i paisatges del Principat.

Inscripcions obertes

Les inscripcions per a la 3a edició de l’IRONMAN 70.3 Andorra ja estan obertes, els atletes poden formalitzar la seva inscripció a www.ironman.com /im703-andorra

Els propers esdeveniments en obrir el procés d’inscripció dels participants seran l’Andorra MTB Classic-Pyrenees, el proper 24 d’agost i l’Haute Route Pyrenees el 7 de setembre.

En el cas de l’Andorra Winter Triathlon les inscripcions es realitzaran per mitjà de les federacions nacionals d’aquesta disciplina, a partir de la tardor.