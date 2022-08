L’Andorra Mountain Music es farà al Tarter, coincidint amb les finals de la Copa del Món d’esquí

Així ho ha avançat a Ràdio i Televisió d’Andorra el ministre de Turisme, Jordi Torres. La idea del ministre, però, és que coincideixi el màxim de temps possible amb aquest esdeveniment. “Una part del festival que se celebri al mateix temps que les finals de la Copa del món d’esquí per a donar més atractiu i, després, perquè sigui dels últims dies de la temporada d’hivern. La idea seria que fossin dos o tres caps de setmana”.

El ministeri continua l’aposta ferma per la música electrònica i negocia per a portar una gran estrella internacional. Entre les preferències hi hauria David Guetta, que ja va visitar el Mountain Music l’any passat. D’altra banda, Turisme treballa amb els comuns d’Andorra la Vella i Ordino per a fusionar la Temporada de música i dansa de la capital i l’Ordino Clàssic en un únic festival de música clàssica a la primavera i, així, aprofitar sinergies. Torres assegura que la idea és “ajuntar pressupostos per a fer un esdeveniment de música clàssica i dansa”.

L’esdeveniment, encara sense nom, reuniria artistes de música clàssica i de dansa de renom i celebraria la primera edició a finals de maig de l’any vinent.