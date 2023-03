L’andorrà Joel Samper rep una beca de la Fundació ”la Caixa” per realitzar el seu doctorat a un centre de recerca punter

Joel Sàmper rebent la seva beca de la Fundació La Caixa (Fundació)

L’andorrà Joel Sàmper Marbà cursa un doctorat en Ciberseguretat a la Universidade de Lisboa. Nascut a Andorra, és màster en Ciberseguretat per la New York University i té una àmplia trajectòria professional en xarxes informàtiques, tallafocs, centres de dades, virtualització i telefonia per IP, primer com a enginyer de camp i, posteriorment, com a director tècnic.

Actualment, centra la seva recerca de doctorat en el desenvolupament de mètodes d’intercanvi d’imatges i vídeos a través d’aplicacions de missatgeria i cites per telèfons mòbils que ofereixin un nivell de seguretat més alt. L’objectiu de la investigació és evitar que aquestes imatges d’imatges es filtrin, es reenviïn o es publiquin en altres llocs i determinar l’origen d’aquestes filtracions, si es produeixen.

El seu bon treball i trajectòria ha valgut per a que la Fundació La Caixa li hagi atorgat una de les beques que acaba de concedir. Amb aquest ajut, la fundació vol oferir un entorn atractiu per a realitzar el seu projecte. Aquestes convocatòries donen als beneficiaris salaris competitius i formació transversal. En el cas de les beques de doctorat, es reforcen qüestions com la comunicació científica, el benestar emocional de l’investigador, el lideratge i les oportunitats de finançament.