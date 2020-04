L’Andorra Esports Clúster proposa una Mesa Sectorial per a la reactivació del sector esportiu

L’Andorra Esports Clúster, creat per Actua, ha presentat aquest dimecres al Ministeri d’Esports un Pla de Reactivació del Sector Esportiu, on proposa la creació d’una Mesa Sectorial per treballar les mesures de reactivació del sector.

L’Andorra Esports Clúster, després de la presentació de l’informe sobre “Afectació del covid-19 al sector esportiu. Una aproximació a Andorra”, es va posar a disposició del sector, iniciant un treball per estar a prop de les empreses, autònoms, pimes, i altres agents, recollint les seves necessitats, inquietuds i reptes, les quals recull en aquest Pla de Reactivació del Sector. En aquest sentit destaquem la proposta de la creació d’una Mesa Sectorial on es puguin debatre i treballar juntament amb l’Administració, les mesures que es proposen des de l’Andorra Esports Clúster en aquest Pla de Reactivació de l’Esport, i poder així oferir solucions i actuacions concretes al sector per poder reprendre la seva activitat, treballar mesures de reactivació i oferir el recolzament necessari adaptar-nos a la nova realitat, afrontant els reptes que suposa la crisi del covid-19.

Segons es desprèn del Pla de Reactivació del Sector de l’Esport, el clúster vol esdevenir l’entitat de referència per a les empreses i agents, i també per a l’Administració, durant els propers exercicis. Persegueix un triple objectiu a l’hora de reactivar el sector: el primer, impactar al país i ajudar a un posicionament d’aquest com a país esportiu, saludable i sostenible; el segon, impactar a l’economia i ajudar a transformar el sector de l’esport emprenent accions de valor compartit que incrementin la competitivitat de la indústria esportiva, que avui representa el 8% del PIB del país; i el tercer, impactar a les persones, fomentant la pràctica de l’exercici físic, des dels nostres infants fins als nostres padrins, i que aquest sigui considerat com un “bé de primera necessitat” i part imprescindible per a la millora de la salut física i mental de la població.

El pla detalla 6 projectes, a realitzar a partir del mes de maig, per l’assoliment dels tres objectius comentats anteriorment, facilitar la reobertura i impulsar la reactivació del sector.

Creació d’una mesa sectorial per agilitzar una represa de l’activitat, confeccionant protocols de referència pel sector i on debatre les mesures de reobertura i les propostes de reactivació del sector amb el màxim de garanties. Per quest motiu es proposa la seva creació al Ministeri d’Esports i que l’acompanyin representants del Ministeri de Turisme, juntament amb el Clúster i un assessor científic, que hagi participat en la realització de la proposta del Pla de Desconfinament d’Andorra.

Projecte d’acompanyament a les empreses pel proper 2020 i 2021, per a incentivar-les a emprendre accions d’adaptació a la nova realitat i estar preparades per afrontar noves onades de contagis que es poguessin produir, i que provoquessin confinaments discontinus i aturades parcials de l’activitat. El clúster vol esdevenir el partner a l’altre costat del telèfon a qui acudir.

Oferir un espai de comunicació pel sector, on es treballin les properes propostes a traslladar a la mesa sectorial. És en aquest espai on hem recollit les propostes i inquietuds dels esportistes, les instal·lacions esportives (des d’estacions d’esquí, fins a centres comunals, gimnasos i altres espais esportius), el retail esportiu (botiguers i fabricants) i el turisme esportiu (agències de viatges, hotelers, empreses de turisme actiu, campus i activitats) que avui es traslladen al Ministeri d’Esports, i es proposa la creació de la Mesa per a debatre-les.

Creació d’un grup de treball entre el sector hoteler i el sector esportiu per: a) emprendre accions conjuntes que ens ajudin a adaptar-nos a la nova situació, b) millorar l’oferta i garantir una experiència segura i c) buscar productes desestacionalitzats que aportin impuls econòmic i volum de negoci durant tot l’any.

Arrancada del projecte Andorra Saludable que vol millorar la salut de la nostra ciutadania mitjançant el foment de la pràctica de l’exercici físic més enllà de les fases de desconfinament, des dels infants fins als padrins, i aconseguir que l’exercici físic i els seus productes associats rebin el tractament de bens de primera necessitat.

En aquest sentit, Gemma Riu, gerent del Clúster, ha destacat que “l’Andorra Esports Clúster ha d’estar al costat de les empreses, pimes, autònoms i esportistes, per afrontar aquesta situació, aportant solucions i accions concretes com les que planteja el Pla de Reactivació”

Per formar part del clúster, les empreses interessades es poden adreçar al correu electrònic, info@andorraesportscluster.com.