L’Andorra Esports Clúster organitza la 1a trobada de federacions i gimnasos del país

Aquest divendres ha tingut lloc la primera trobada de federacions esportives i gimnasos del país, amb l’objectiu de definir, treballar i calendaritzar, els reptes conjunts tant de les federacions com del sector del fitness i gimnasos.

L’esdeveniment ha comptat amb la presència de més de 35 representats de federacions, centres comunals, gimnasos de totes les parròquies, i amb la presència de consellers d’Esports i una representant de la Secretaria d’Estat d’Esports.

La sessió s’ha iniciat amb la conferència “Historia de un compromiso”, relatada per dues de les components de la selecció femenina d’hoquei herba que va aconseguir l’or olímpic a Barcelona 92. Maribel Martinez de Murguía, integrant d’aquell equip, ha explicat com una federació amb només 500 llicències federatives va assolir aquell èxit fruit del compromís i el treball en equip, i com l’atomització del mateix les va dur al fracàs d’Atlanta’96. Per la seva banda, Sònia de Ignacio-Simó, capitana a Sidney 2000, ha explicat com es tornà a unir l’equip per aconseguir diploma olímpic 4 anys després del fracàs d’Atlanta 96.

Maribel y Sonia, coaches professionals amb més de 20 anys d’experiència, han conduit la segona part de la jornada creant dos grups de treball. Per una banda, les federacions s’han marcat els reptes de la creació d’una comissió de federacions esportives i un pla d’infraestructures com a punts més importants; i per altra banda, els gimnasos i centres comunals, han treballat la millora de comunicació i treball en equip entre ells, establint una jornada de visita a tots els centres esportius del país.

Finalment, Gemma Riu, del clúster d’esports, ha destacat que la sessió ha convidat a reflexionar amb un símil del que el sector del fitness va aconseguir treballant unit durant la pandèmia, esdevenint l’únic país d’Europa en no tancar els gimnasos després del primer confinament, i els efectes negatius que s’han ocasionat per l’atomització posterior del sector. També s’ha volgut mostrar com, fins i tot federacions molt petites, poden aconseguir coses extraordinàries, tal i com van fer las “chicas de oro”, la primera medalla d’or olímpica per equips espanyola, i l’única d’un equip femení en la història de l’esport espanyol.

El dijous vinent es produirà una nova trobada, coordinada pel clúster, en al que es marcarà l’agenda de treball dels properes mesos per donar resposta als reptes que han sorgit.