L’Andorra es queda curt davant el Barça B (2-1)

Segona derrota de la temporada de l’Andorra, que no acaba d’engegar fora de casa. En aquesta ocasió, els tricolors no han pogut superar el Barça B, que s’ha avançat 2-0. Tot i el gol de Carlos Martínez en la darrera jugada del primer temps, els d’Eder Sarabia s’han vist incapaços de capgirar el marcador i marxen de buit del Johan Cruyff.

El primer temps no ha sigut gaire entretingut, tot i que al final s’han acabat marcant tres gols, tots ells a partir de l’equador. I és que els primers minuts han estat d’allò més ensopits i la primera rematada a porteria no ha arribat fins al 20′, amb un xut de Jutglà fàcil per a Nico Ratti. Per la seva banda, l’Andorra l’ha tingut tres minuts després, amb un cop de cap de Riverola que s’ha trobat sol dins l’àrea però no ha aconseguit donar-li potència a la rematada.

Una ocasió per a cada equip i, en la següent, el Barça no ha perdonat: en un ràpid atac culer, Aranda ha engaltat, des de la frontal, una canonada impossible per a Nico Ratti (28’). A l’Andorra no li ha provat gaire l’1-0 i si fins aleshores no havia tingut gaire presència a l’àrea rival, encara n’ha tingut menys. Fins al 38’, no s’ha tornat a apropar a la porteria d’Iñaki Peña, primer amb un xut de Marc Fernández i un minut després amb un tir de Carlos, tots dos massa alts. El filial blaugrana tampoc aconseguia crear gaire perill, però al 40’ no ha desaprofitat un regal en la sortida de la pilota per fer el 2-0 per mitjà de Jutglà.

El gol deixava en una situació molt perillosa a l’Andorra i més perquè les sensacions no eren gaire bones, però en l’última jugada del primer temps ha arribat el gol de l’esperança: centrada de Marc Fernández i Carlos Martínez que s’imposa a tota la defensa blaugrana per anotar, de cap, el 2-1.

Amb la sensació de veure’s dins el partit, l’Andorra ha sortit amb un altre ritme a la represa, i just començar, Zourdine, que ha entrat juntament amb Riera al descans, ha estat a punt de connectar amb Carlos Martínez; Mika Mármol ha tallat la passada en el què era un gol cantat. Però a poc a poc, els visitants s’han anat diluint: Zourdine ha seguit sent una amenaça obert a la banda dreta i Marc Fernández ha gaudit d’un parell de bones ocasions, però els blaugrana amenaçaven de fer mal al contraatac, amb un Andorra cada cop més obert. Al final, ni una cosa ni l’altra perquè cap dels dos equips ha aconseguit ser efectiu en els metres finals. I això que en el tram final, els tricolors han monopolitzat la possessió, però sense acabar de crear perill.

