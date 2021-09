L’Andorra domina l’UCAM Múrcia, però no passa de l’empat (1-1)

L’FC Andorra va sumar aquest dissabte el tercer empat en quatre partits al camp de l’UCAM Múrcia. Els murcians van avançar-se al minut 56, però dos minuts després Manu Nieto s’estrenava com a golejador tricolor fent la igualada. Els d’Eder Sarabia segueixen sense aixecar el vol a la classificació, després de sumar 6 punts en cinc partits.

L’Andorra segueix sense trobar la fórmula per aconseguir el triomf en aquest inici de lliga. Els tricolors van dominar el partit a la Condomina, però no van passar de l’empat contra l’UCAM Múrcia.

Com és habitual, Eder Sarabia va introduir rotacions a l’onze inicial i l’equip va respondre amb una primera meitat aclaparadora. Les bandes tricolors eren un autèntic malson per als murcians, que veien com Biel Ribas evitava la golejada.

El joc entre línies també feia estralls, com en una acció de Carlos Martínez per a Iván Gil. Tot i això, Ribas i la manca d’efectivitat deixaven el 0 a 0 al descans.

A la represa, Josete avançava els locals amb un cop de cap a la sortida d’una falta al minut 56.

L’equip va reaccionar i, dos minuts després, Manu Nieto s’inventava una meravella per fer l’empat. El davanter debutava com a titular ahir i va celebrar-ho amb el seu primer gol com a tricolor.

En la darrera acció del partit, l’àrbitre no va xiular penal en un xut de Rubén Bover que toca a les mans del defensor murcià. Al final, 1 a 1, i una nova oportunitat perduda d’endur-se els tres punts.

Amb tot, Sarabia s’ha mostrat satisfet amb el paper de l’equip, encara que “no aconseguim el resultat que crec que mereixem”. De fet, per a l’entrenador tricolor, “mereixíem guanyar els cinc partits que hem jugat”.

Per la seva part, el jugador Adrià Vilanova ha assegurat que “no marxem contents”, ja que “els visitants només han tingut una ocasió”. “Hem merescut guanyar des del primer moment”.

El domini dels partits no s’està traduint en resultats, i això fa que l’equip únicament porti 6 punts en aquest inici de lliga. El pròxim repte arribarà diumenge vinent a casa contra el Nàstic de Tarragona.