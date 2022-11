L’Andorra Convention Bureau promociona, a França, els atractius del turisme de negocis al Principat

Des del passat 8 de novembre i fins avui dijous, l’Andorra Convention Bureau (ACB) ha organitzat un Roadshow a les ciutats franceses de Lille, Paris i Niça. Durant tres jornades, l’Andorra Convention Bureau, acompanyat d’alguns membres de l’ACB, han donat a conèixer tota l’oferta i les possibilitats que Andorra ofereix per al turisme de negocis (MICE).

Els participants de les jornades, agències i empreses de diferents sectors d’activitat com l’automoció, farmacèutica, distribució, etc., han valorat especialment la varietat d’activitats i propostes que Andorra ofereix, així com la qualitat de les infraestructures per a acollir aquest tipus d’esdeveniments. En total s’han mantingut trobades i reunions amb més de 40 empreses franceses especialitzades en turisme MICE.