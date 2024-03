L’Andona Racing torna de la Copa Espanya – IV Gran Premi Igartza de Beasain guanyant en experiència

Satisfacció de l’Andona Racing en haver competit a la Copa Espanya (Andona Racing)

El club Andona Racing ha competit, aquest cap de setmana, al País Basc, a Gipuzkoa, a la Copa Espanya, en el IV Gran Premi Igartza de Beasain. Segons relaten des del club, l’experiència ha estat increïble. “Una cursa dura amb una organització impecable i de nivell alt, amb 147 corredores d’elit – sub23 i un pilot de més de 130 corredores entre júnior i màster.

A més del vessant esportiu, les integrants de l’Andona Racing van poder gaudir de la cultura, l’afició i ciclisme del País Basc, així com de la federació guipuscoana, fent de gran amfitriona i de la presència de grans exciclistes professionals com Abraham Olano i Ainhoa Olatzabal.

En relació a la cursa, l’Andona no va tenir l’estrena que hagués volgut, ja que les ciclistes del club del Principat es van veure involucrades en una caiguda (sense lesions per cap ciclista), en els primers 5 km i, malgrat continuant lluitant per a poder entrar en carrera, no va ser possible.

Era circuit amb dos ports de muntanya de 2a i 3a categoria exigents, amb baixades i un terreny molt ràpid, la qual cosa no va ajudar a que el pilot permetés entrar a les corredores tallades per la caiguda. a dos minuts de distància ens vam treure de la cursa, una llàstima ja que només van aconseguir finalitzar 47 de les 147 ciclistes. Aquesta prova, asseguren des del club, “ens ha mostrat tot el treball que ens queda per fer, i si continuem treballant dur podrem somiar en estar al capdavant”.

Aquest és el començament -afegeixen des d’Andona Racing- “i ja ens espera la següent prova al Campionat del Maresme; estarem allà per a seguir construint la nostra evolució. No hi ha secrets, només entrenament i competicions per a continuar aprenent i evolucionant”.