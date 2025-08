L’Andona Racing progressa a la Copa Catalana

Les ciclistes abans d’iniciar-se la prova (Andona Racing)

Aquest passat cap de setmana, les ciclistes de l’Andona Racing van competir al Critèrium Ivan Graït – Trofeu Vila Ivars de Noguera (la Noguera), una cursa molt exigent i amb molt nivell, on la corredora del Principat, Anna Albalat, va aconseguir una meritòria sisena posició general, classificant-se com a cinquena elit. Aquesta cita puntua per a la Copa Catalana.

També van participar en aquesta competició la corredora Mariona Morral (20a) i Ona Ferrando (23a), a més de Raquel Balboa. D’aquesta manera, amb la participació en aquest tipus de proves, les ciclistes de l’Andona Racing van sumant experiència i quilòmetres, traduint-se en un rendiment més alt.