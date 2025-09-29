L’Andona Racing conclou la Copa Catalana amb un triple podi

Les ciclistes de l'Andona Racing exhibint les seves medalles (Andona Club)
Les ciclistes d’Andona Racing van aconseguir un triple podi a l’última prova de la Copa Catalana femenina, el GP Ciutat del Prat, amb representació a les tres categories: elit, sub-23 i júnior. Miren Miquel va ser 3a elit, Isis Baraldés va ser 3a sub-23 i Daianne Morais, en el seu debut junior, va pujar al podi. També van participar Anna Albalat, Raquel Balboa, Sílvia Zúñiga, Mariona Morral i Ona Ferrando. A més, Anna Albalat va defensar la seva tercera posició elit a la general de la Copa Catalana.

El pròxim cap de setmana i gràcies a la satisfactòria temporada d’Andona Racing, l’equip ha estat convidat a una prova professional, el GP Ciudad de Eibar, on conclourà la temporada oficialment.

