L’ANDART 25 selecciona 80 artistes de 20 nacionalitats per a la 6a Biennal Internacional d’Andorra

Enregistrament per a crear un documental de gent vinculada amb l’hotel Pol (Comú de Sant Julià)

L’organització de L’ANDART 25 – la 6a Biennal Internacional d’Andorra va fer públic el passat divendres el llistat d’artistes seleccionats per a l’edició d’enguany, que se celebrarà del 19 de setembre al 14 de novembre de 2025, a Sant Julià de Lòria. Aquesta edició ha rebut més de 220 propostes d’arreu del món, i el Comitè de Comissariat, després d’un procés intens i rigorós, ha escollit 80 artistes de 20 nacionalitats.

L’Hotel Pol serà l’epicentre de la biennal i acollirà la majoria de les propostes seleccionades, distribuïdes per les diferents plantes de l’edifici. Paral·lelament, una Ruta Panoràmica de 35 quilòmetres recorrerà diversos indrets naturals del territori amb una selecció de 10 obres específicament concebudes per al paisatge.

“Ens ha impressionat la qualitat i la varietat de les propostes rebudes. Aquesta edició serà un punt de trobada potent entre creació contemporània i espai públic a Andorra,” afirmen Pere Moles, comissari, i Albert Gusi, director artístic.

La llista completa dels artistes seleccionats es pot consultar al web oficial: andorralandart.com. El lema d’aquest any, ‘Pausa per Continuar’, parteix del fet que s’està al 2025, un any que marca ja un quart de segle des de l’inici del nou mil·lenni. Aquest context convida a una pausa crítica per a reflexionar sobre els canvis que han marcat les darreres dues dècades i mitja a escala global i també a Andorra. L’ANDART 25 esdevé així un espai per a repensar el futur amb serenitat i consciència, i per a fomentar, a través de l’art, un diàleg obert sobre els grans temes socials, ambientals i culturals del nostre temps.

Un dels espais més emblemàtics serà la plaça del Solà, on s’instal·larà una estructura arquitectònica que actuarà com a motiu estendard d’aquesta edició. L’obra serà escollida mitjançant un concurs convocat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) i, al seu capdamunt, s’hi col·locarà el Burro Blanc de l’artista madrileny dEmo, que esdevindrà el símbol visible de la biennal. El nom de l’arquitecte guanyador es donarà a conèixer properament.

L’ANDART és la Biennal Internacional d’Andorra, un esdeveniment de referència que impulsa la creació artística contemporània en diàleg amb el territori i la societat. Amb cada edició, es consolida com una plataforma per a l’art visual i la reflexió crítica, obrint nous espais per a la interacció entre artistes i públic.

Seguint la tradició iniciada a la passada edició —on San Marino va ser el país convidat—, enguany Liechtenstein pren el relleu com a país convidat de L’ANDART 25. Gràcies a la bona entesa entre els dos governs, Liechtenstein participa amb una selecció especial de 10 artistes, que contribuiran amb la seva mirada singular a enriquir el diàleg artístic d’aquesta biennal. Aquesta col·laboració reforça la vocació internacional de L’ANDART i consolida vincles entre països petits units per la cultura i el paisatge.

D’altra banda, ja han començat els enregistraments per a crear un documental de gent vinculada amb l’hotel Pol. Aquests treballs tindran una durada de dos dies i després de la seva corresponent edició es podrà visualitzar a l’hotel durant la Biennal.