Lance Henderson, representant d’Andorra al 4è campionat individual d’escacs dels Petits Estats d’Europa

El Gran Mestre Lance Henderson (2504 FIDE) representa a Andorra en la quarta edició del campionat individual d’escacs dels Petits Estats d’Europa que s’inicia avui diumenge a Vaduz (Liechtenstein) i que s’allargarà fins al 2 d’octubre.

Henderson parteix com a favorit, ja que és el jugador amb més ELO FIDE del torneig, el qual compta amb representants de Mònaco, Xipre, Luxemburg, Illes Feroe, Guernsey, Jersey, San Marino, Liechtenstein i Malta.

El campionat es disputa per sistema de lliga (tots contra tots) a un ritme de 90 minuts amb 30 segons d’increment per jugada fins al moviment número 40 i 30 minuts addicionals a partir d’aleshores per a finalitzar la partida.