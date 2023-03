L’AMPA del col·legi Sagrada Família treballa per a recuperar els 47.000 euros que, presumptament, s’hauria apropiat la fins ara tresorera

Col·legi Sagrada Família

La junta directiva de l’AMPA del col·legi Sagrada Família ha tramès un comunicat per a l’Assemblea Extraordinària que s’ha convocat per l’afer de la fins ara tresorera, la qual, presumptament, s’hauria apropiat de forma indeguda de 47.000 euros. Un comunicat que diu, textualment, el següent:

“Durant els últims mesos, hem detectat una sèrie de moviments bancaris realitzats de forma irregular. Es van descobrir tot un seguit de transferències bancàries adreçades a proveïdors de l’AMPA, però amb un número de compte que no corresponia. En detectar aquesta actuació es va formalitzar una primera denúncia davant del servei de policia d’Andorra, a la que van seguir diferents complements.

Desconeixem els motius que han portat a un membre de la nostra Junta a realitzar les actuacions que són objecte d’investigació i lamentem profundament que això hagi pogut succeir. Estem totalment compromesos amb la transparència i la legalitat en tota la nostra actuació i continuarem col·laborant amb les autoritats competents en aquesta investigació.

La Junta no tolera cap tipus de conducta il·lícita per part de cap dels nostres membres, però serà la justícia qui ha de determinar la culpabilitat o no de la persona en qüestió. Des de l’AMPA, estem cooperant plenament amb la justícia, aportant tota la informació necessària per a esbrinar els fets i depurar responsabilitats.

lgualment, hem decidit prendre les accions legals pertinents per a reclamar el perjudici sofert. En aquest sentit, hem contractat els serveis de l’advocat Josep Antoni Silvestre, perquè ens assessori i ens representi en dita actuació. La nostra prioritat és recuperar aquests diners per als projectes que portem a terme.

Agraïm la confiança que els nostres membres i la societat en general han dipositat en nosaltres i volem reiterar el nostre compromís amb la transparència i la legalitat”.