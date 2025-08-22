L’AMPA de La Salle demana continuar amb la gratuïtat del transport i menjador escolar per als alumnes de fora de la Seu

L’AMPA del Col·legi La Salle de la Seu d’Urgell ha expressat formalment, a través d’una carta que ha fet arribar als Serveis Territorials d’Educació a l’Alt Pirineu i Aran, el seu desacord amb la decisió que els alumnes de fora del municipi matriculats al centre urgellenc perdin el dret a l’obligatorietat de transport i menjador gratuïts a partir del curs vinent. Els pares i mares sol·liciten que l’alumnat pugui continuar gaudint d’aquests serveis fins que finalitzi la seva escolarització.
La petició s’ha fet arran de la decisió del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de respectar la norma vigent, que recull que la prestació del transport i menjadors gratuïts només ha de ser “per als estudiants dels ensenyaments bàsics que estudiïn fora del seu municipi de residència perquè no tenen opcions educatives en el seu, i sempre que es matriculin al centre designat per la Generalitat”.
Precisament, els Serveis Territorials d’Educació van dur a terme el passat mes de maig una reunió amb tots els consells comarcals, entre els quals hi havia el de l’Alt Urgell, per a recordar-los la necessitat que s’apliqui la normativa. En la trobada se’ls va avisar que l’escola concertada queda fora de la gratuïtat en el cas dels estudiants de secundària, perquè la zona d’adscripció només contempla l’Institut Joan Brudieu i l’Institut La Valira. Així, els joves només podran fer ús de les línies de transport existents amb copagament i sempre que hi hagi places. En canvi, sí que es mantindrà el dret a l’obligatorietat de menjador i transport per als nois i noies d’infantil i primària que estudien a La Salle i no tenen escola al seu poble, ja que en aquest cas el centre concertat forma part del mapa escolar.
Un total de 25 alumnes afectats
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell han estat estudiant conjuntament les diferents casuístiques familiars i, segons ha explicat la presidenta de l’ens alturgellenc, Josefina Lladós, de l’anàlisi fet s’extreu que d’un total de 69 alumnes, “25 estarien afectats pels canvis”. Tanmateix, el pagament es vol posposar fins al curs 2026-2027, “tenint en compte que la notícia s’ha conegut a l’estiu i un cop ja s’havien fet les matrícules”, ha manifestat Lladós. A finals d’agost se sabrà si s’accepta aquest curs de marge d’adaptació per a les famílies.