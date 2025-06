L’ambient equivocat ens valora erròniament

Omar El Bachiri. Psicòleg

Per moltes virtuts o capacitats que tinguem, segons amb qui o en quin lloc estiguem, no destacarem o inclús pensarem que som un zero a l’esquerra. L’ambient social, familiar, de treball, d’amics, etc. no sempre veu les coses com nosaltres i, per això mateix, no té en compte el nostre valor. Encara més, inclús, ens pot infravalorar perquè no entén el nostre comportament, aleshores, la qüestió radica en saber valorar-se, en donar-se un valor a si mateix i d’aquesta manera, no dependre de la part exterior. És una llàstima com hi ha gent molt competent i amb ganes de progressar en la vida, però que interactua en ambients socials pertorbadors, limitants o inclús, tòxics.

Llocs o persones que inciten a l’abandó de qualsevol millora personal, com per exemple: la feina, el lloc de residència, amics, familiars, parella sentimental, entre d’altres. Són persones que només fan que criticar el nostre comportament, però en contrapartida, tampoc aporten alternatives productives, la seva intenció és que abandonem els nostres objectius. Després, referent als llocs, són indrets on no hi ha espai per a les nostres idees o capacitats, són incompatibles i, per tant, hem de marxar d’allà o, si no podem o no volem fer-ho, hem de treballar i potenciar la nostra intel·ligència emocional. Aquesta és la part més important a tenir en compte atès que, ens condiciona la gestió de les emocions i consegüentment, també els sentiments i les nostres conductes.

És a dir, el nostre comportament està condicionat completament per la part emocional i de manera inevitable, ens defineix. Dit d’una altra manera, coneixent els nostres valor, no permetem que les paraules despectives o desmotivadores dels altres, ens alterin o facin canviar d’opinió envers el nostre estil de vida o objectius personals. Sabem com som i per què fem les coses, perquè tenim clara la nostra motivació i, per això mateix, tot i prestar atenció a l’opinió externa, no la tenim en compte (bla, bla, bla, etc.).

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri.