L’ambaixadora Eva Descàrrega, rep l’escriptor David Castillo a París

L’ambaixadora, Eva Descarrega i l’escriptor, David Castillo (comunicació D. Castillo)

En una trobada cordial l’ambaixadora d’Andorra a França i Mònaco, Eva Descàrrega, va rebre, a París, de mans de l’escriptor, David Castillo, un exemplar del llibre “As de Corazones”. L’ambaixadora es va mostrar molt contenta per rebre la publicació dedicada i perquè es percebi l’ambaixada, també, com un punt d’ajuda i suport als andorrans que necessiten gestions a França.

Durant la conversa, Descarrega, es va comprometre amb l’autor a col·laborar en la difusió del llibre a la capital francesa i va mostrar la seva plena disposició a col·laborar en el que sigui necessari amb els organismes de cultura a França que poden ajudar en la difusió de la novel·la.

Castillo, per la seva part, es mostra molt satisfet amb el tracte rebut per l’ambaixadora i li agraeix “profundament l’haver trobat un moment en la seva agenda en dies de molta feina” per a rebre’l i considera fonamental, també, que la gent percebi les ambaixades no sols com un enllaç diplomàtic sinó també com una oficina del país, disposada a ajudar en allò que els ciutadans puguin necessitar d’aquest país en un moment determinat.

David Castillo presentarà aquest dissabte, 18 de novembre, la seva novel·la a l’FNAC de l’Illa Diagonal, a Barcelona, acompanyat, igual que ho va fer en la presentació d’Andorra, per l’exministra Judith Pallarés. Continuarà la seva ronda de presentacions a Sevilla, Santander, Múrcia i Alacant i acabarà la promoció de la novel·la, previsiblement, a l’Institut Cervantes de París, ciutat en la qual transcorre la major part de la trama de la novel·la i d’especial importància personal i professional per a l’autor.