L’alvocat, una fruita amb alts continguts en vitamina D

L’alvocat és una fruita procedent de zones tropicals i subtropicals amb forma de pera, d’exterior de color verd amb pell gruixuda, aspra i dura i d’interior mantegós ataronjat groguenc amb un gran llavor ovalada. L’alvocat és una fruita particular, ja que destaca per l’aportació en greixos, que arriben, segons varietats, al 30% del seu contingut nutricional. Aquests greixos, però, en la seva majoria són del tipus oleix i linoleic, els coneguts com a ‘greixos bons’, el contingut dels quals també els trobem en l’oli d’oliva o en el peix blau. Aquest tipus de greix és adequat per a evitar la formació de colesterol. Tot i els beneficis d’aquest greix, el seu contingut també influeix en la quantitat de calories, amb més de 160 calories als 100 grams.
Una altre de les qualitats de l’alvocat és la riquesa en vitamina D, que resulta necessària per a regular l’absorció de calci i de fòsfor i evitar la fragilitat dels ossos i de les dents. Per tant, és el nostre aliat davant l’osteoporosi.
La vitamina D i E de l’alvocat fan un tàndem idoni per a la generació de col·lagen i, per tant, el seu consum està relacionat amb la hidratació i el bon estat de la pell i, concretament del cutis, evitant les arrugues. En aquest cas, també es recomana l’aplicació externa.
L’àcid fòlic és un altre dels components interessants de l’alvocat i es tracta d’un element efectiu en el tractament d’algunes anèmies.
El seu oli, extret dels alvocats madurs, té efectes analgèsics contra els dolors articulatoris i musculars i és àmpliament utilitzat en la indústria farmacèutica i cosmètica.
