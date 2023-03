L’alumnat del British College of Andorra recapta 810 euros a favor d’UNICEF per a Síria i Turquia

Albert Mora, a dalt a l’esquerra, amb responsables del British College i alumnes del centre (Unicef Andorra)

The British College of Andorra ha lliurat a Unicef Andorra el xec d’un total de 810 euros per a l’emergència de Síria i Turquia. Aquesta iniciativa va néixer dels alumnes de 3r de primària de l’escola després dels terratrèmols patits a Síria i Turquia el 6 de febrer d’enguany.

Durant la setmana de carnaval van organitzar la recollida de diners en la qual van participar també la resta d’alumnes de l’escola, amb una recaptació total de 810 euros. Els nens i nenes de 3r de primària porten treballant els efectes del canvi climàtic tot el trimestre i estan molt conscienciats sobre les conseqüències d’aquests efectes en les vides dels infants, tant d’Andorra com de fora.

En paraules del Harry Lock, director de l’escola “”Estic orgullós dels esforços de recaptació de fons i la generositat dels estudiants, el personal i els pares i les mares. En vincular la recaptació de fons amb l’aprenentatge a les aules, ajuda als infants a entendre per què algunes parts del món estan en crisi, i que existeixen solucions a aquests problemes, si hi ha coneixement, determinació i acció. L’esperança triomfa sobre la por”.

A part de la recollida del xec, els membres d’Unicef Andorra han tingut l’oportunitat d’explicar als alumnes de 3er com treballa l’organització en casos d’emergències.