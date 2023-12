L’alumnat de primària de l’Alt Pirineu i Aran bescanvia el 92% dels vals escolars

Mapa de distribució dels vals bescanviats a Catalunya (Mapa: Departament d’Educació Generalitat)

L’alumnat de primària de l’Alt Pirineu i Aran ha bescanviat el 92% dels vals facilitats per a l’adquisició de material escolar. És la xifra recollida el 30 de novembre, data en la qual va finalitzar el termini per a poder beneficiar-se d’aquesta mesura. Això vol dir que en tota la vegueria s’han fet servir 7.012 vals, tenint en compte que l’ajut de 100 euros s’ha donat amb dos vals de 50 euros cadascun, que es podien fer servir alhora o en dues compres diferents. A l’Alt Pirineu i Aran, la iniciativa ha comptat amb la col·laboració de 42 establiments.

En el conjunt de Catalunya, s’han bescanviat 849.619 vals (un 94,2% del total), per un import global de 42,3 milions d’euros. Un total de 424.838 estudiants han pogut aprofitar aquesta bonificació en els més de 2.000 establiments adherits a la iniciativa.

Els vals s’han distribuït a tot l’alumnat de primària d’escoles públiques i concertades. Durant els mesos d’estiu, es van fer arribar per correu postal a les llars dels infants; a més, també s’han pogut descarregar a través del web valescolar.cat. L’import s’ha destinat a la compra de llibres, diccionaris, papereria, elements d’escriptura, calculadores, motxilles i jocs educatius. Amb aquesta mesura, el Govern de la Generalitat ha volgut contribuir a pal·liar l’increment de les despeses relacionades amb l’escolarització i a crear un escut econòmic i social per a atenuar l’impacte que reben les famílies pel que a fa a l’increment del cost de la vida.





790.000 beneficiàries i beneficiaris per al curs 2024-2025

Arran de l’èxit de la mesura, i tenint en compte el context econòmic actual, el Govern català aposta per repetir la iniciativa i fer-la extensiva a l’alumnat de secundària de tots els centres públics i concertats del país per al curs vinent. Això vol dir que al gairebé mig milió d’alumnes que l’han rebut aquest any s’hi sumaran al voltant de 330.000 estudiants d’ESO. En total, es beneficiaran de la mesura prop 790.000 joves.

L’import de l’ajut serà de 70 euros, distribuït en dos vals de 35 euros, tant per a l’alumnat de 1r a 6è de primària com de 1r a 4t d’ESO. A més, de cara al proper curs s’està valorant que el val es pugui bescanviar als establiments adherits o bé que l’import es pugui compensar de la quota escolar per a material escolar. Aquesta mesura tindrà un cost estimat de 55,3 milions d’euros.