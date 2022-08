L’alta demanda i l’escassedat disparen el preu del gel a Andorra

L’elevada demanda de gel que des de fa unes setmanes es registra a Andorra va deixar buits bona part dels congeladors dels supermercats del país. Els problemes de subministrament que van patir alguns establiments fa tot just 15 dies per la falta d’estoc entre els distribuïdors s’han resolt i a la majoria de supermercats hi torna a haver glaçons. Això sí, a un preu que en alguns casos triplica l’habitual.

L’encariment dels costos de producció degut a la pujada del preu de l’energia s’apunta com la principal raó d’aquest increment a fàbrica. Distribuïdors i minoristes, que ara compren el gel a un preu superior, han traslladat aquesta pujada al client final, que en alguns casos paga fins a 4,5 euros per una bossa de glaçons que fa un mes podia comprar per un euro i mig.

L’Agència de Notícies Andorrana ha visitat diversos establiments i ha constatat aquest augment sense precedents. A la Massana, en el supermercat d’una benzinera, el gel es ven a 3,70 euros, 2,1 euros per sobre que fa un mes. A Encamp, també en el supermercat d’una gasolinera, la bossa costa 4,5 euros, el triple de l’habitual.

Davant l’acaparament viscut en les darreres setmanes, expliquen els responsables dels establiments consultats, s’ha optat per no limitar la compra de bosses a un mateix client però sí per apujar el preu, amb l’objectiu d’evitar que alguns compradors buidin els congeladors.