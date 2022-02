L’alta demanda desborda la construcció

L’elevada demanda d’obra nova ha desbordat el sector de la construcció com mai havia passat. En tot el país hi ha desenes de projectes en marxa, tant per a usos residencials com comercials. Aquest alt ritme ha fet que les grans constructores tinguin seriosos problemes per trobar personal, un maldecap afegit a l’increment de preus dels materials i la demora en seu el subministrament. I sobretot, que tinguin problemes per acabar i entregar l’obra en el temps acordat.

Els professionals i tècnics del sector han de fer front a un escenari complex que fa perillar els terminis d’execució de la majoria d’obres. A pràcticament totes les parròquies s’hi estan fent edificis singulars i grans promocions que, per les seves dimensions, qualsevol contratemps suposa una revisió de les condicions i terminis. L’endarreriment causat per la situació és a l’ordre del dia i això passa factura a propietaris i promotors.

“Hem tingut setmanes que érem la meitat o menys dels operaris per culpa de la Covid”, explica el José, que treballa en una brigada d’encofradors. “No donem abast, el client ho vol tot ràpid i som els que som”, afegeix l’Òscar, electricista. “No sé quan de temps podrem aguantar aquest ritme, és de bojos i tothom ho vol tot d’un dia per l’altre”, apunta el Josep, responsable d’una petita empresa de pintura.

Les petites reformes, més cares

L’alta demanda de ma d’obra a les grans promocions afecta, de retruc, al petit consumidor o propietari que vol fer alguna reforma puntual. Moltes empreses han optat per inflar els pressupostos o directament rebutjar feines petites ja que s’estimen més treballar en les grans obres. De mitjana, el preu del metre quadrat tant d’obra nova com de reforma s’ha encarit al voltant d’uns 300 euros. O el que és el mateix, una feina que abans costava 1.000 euros ara en costa 1.300.

La situació ha propiciat l’aparició de petites empreses dedicades a la construcció. No és un fenomen nou, ja es va produir abans de la crisi de la bombolla immobiliària, i ara es repeteix. Acostumen a ser professionals que es munten pel seu compte i ofereixen preus més competitius, sobretot per petits projectes i encàrrecs puntuals. Igual que les grans constructores, aquests petits autònoms o petites empreses pateixen també la manca de personal si volen créixer i sovint han de pagar més cars els materials ja que els compren en quantitats menys quantioses.