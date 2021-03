L’Alt Urgell torna a sortir de la franja vermella pel que fa a aparició de nous casos de coronavirus

L’Alt Urgell ha abandonat aquesta darrera setmana la franja vermella, i ha tornat a la zona groga, pel que fa a aparició de nous casos de COVID-19.

Segons el recull de Dades Obertes que publica l’analista Gerard Giménez i Adsuar, els darrers set dies la comarca ha registrat prop de 150 nous casos per cada 100.000 habitants; cosa que, a escala local, equival a 1,5 nous contagis per cada 1.000 persones. Un nivell semblant al que hi havia ara fa tres setmanes, quan hi va haver un fort augment de casos -sobretot entre joves i infants- i la xifra es va elevar fins a quasi 250/100.000.

Tot i aquesta millora en l’aparició de nous casos, aquest començament de setmana l’Alt Urgell ha experimentat un nou increment en els principals indicadors d’evolució. Segons l’actualització diària del Departament de Salut i el Sant Hospital, avui dimecres la velocitat de reproducció del virus (Rho7) ha superat lleument el límit recomanat i ara està a 1,03, mentre que el risc de rebrot s’eleva a 414 punts.

Pel que fa a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell, aquests dos índexs presenten una situació millor: estan respectivament a 0,58 i a 318. D’altra banda, el percentatge de nous positius es manté baix (6,57%). Quant a la vacunació, fins ara han rebut la primera dosi 2.271 habitants de l’Alt Urgell (poc més de l’11% de la població); i la segona dosi, 1.110 (5,5%).

Els índexs més alts del Pirineu, al Pallars Sobirà

Tornant a les Dades Obertes, la comarca pirinenca amb una situació més complicada és ara mateix el Pallars Sobirà, on l’aparició de nous casos la darrera setmana s’ha disparat fins a 500/100.000; és a dir, 5 nous contagis per cada mil habitants.

En canvi, el Pallars Jussà ha millorat i ara està al voltant de 100/100.000. Un índex semblants al que tenen l’Alta Ribagorça (que també ha abandonat la franja vermella) i la Cerdanya, que les setmanes anteriors fins i tot ha estat en verd, per sota el límit recomanat de 70. De la seva part, l’Aran ja suma més de dos mesos en vermell i, tot i la millora dels darrers dies, encara està a un nivell aproximat de 300/100.000.

Al conjunt de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la Rho7 segueix al voltant del límit recomanat (a 1,02); i el risc de rebrot, a 407. En aquests dos indicadors, les pitjors dades també corresponen al Pallars Sobirà on, tot i una tendència a la baixa, encara estan a 1,65 i a 1.499 respectivament. Als quatre hospitals pirinencs ara hi ha en total 23 ingressats, quatre més que ahir dimarts.