L’Alt Urgell torna a la zona verda en l’aparició de nous casos de COVID-19

L’Alt Urgell ha aconseguit tornar-se a situar a nivell verd pel que fa a l’aparició setmanal de nous casos de COVID-19. Segons la darrera actualització de Dades Obertes de la Generalitat, que publica l’analista Gerard Giménez i Adsuar, els darrers set dies a la comarca només hi han aparegut al voltant de 25 nous casos per cada 100.000 habitants, cosa que a escala més local equival a 0,25 positius per cada mil habitants, molt per sota del límit recomanat de 50/100.000 i encara més per sota del llindar vermell, que és a partir d’aproximadament 200/100.000.

Des de l’inici de l’any, quan s’havia arribat a superar la xifra de 300/100.000 (és dir, 3 nous positius setmanals per cada mil persones), l’Alt Urgell ha experimentat un descens constant de la incidència. Ara fa dues setmanes, al començament de febrer, ja es va situar a nivell groc i ara ha esdevingut una de les comarques catalanes amb millor evolució. Entre aquestes també destaca el Pallars Jussà, que després de superar el brot de la residència de Tremp ja suma quasi dos mesos per sota dels 50/100.000.

La Cerdanya també es manté des de fa tres setmanes al voltant d’aquest límit -entre groc i verd- després de deixar enrere el fort augment del desembre passat. En canvi, la situació ha empitjorat al Pallars Sobirà i a l’Alta Ribagorça on, tot i tractar-se de comarques amb poca població i molt poca incidència fins ara, preocupa l’augment de casos de les darreres setmanes, que han fet que se situïn àmpliament a la franja vermella, al voltant de 300/100.000 (3 nous positius per cada mil persones) en tots dos casos. També segueix a nivell vermell l’Aran, tot i que amb tendència a la baixa (el mes passat havia arribat a un màxim de 1.200/100.000).

L’alcalde de la Seu d’Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha demanat que la població mantingui les mesures de prevenció, però ha valorat molt positivament els indicadors actuals. Fàbrega, a més, ha aprofitat per reivindicar que “18 dies després d’un concert on, qui no hi va ser, va crear polèmica per atacar, tenim aquestes dades sanitàries”, en al·lusió a la recent actuació del grup Buhos a la Seu. El batlle urgellenc conclou que les dades demostren que aquell espectacle ha tingut “nul·la incidència” en l’aparició de nous casos i que “si es fa bé, la cultura és segura”.

Les comarques més poblades tornen a la zona groga

A banda de l’Alt Urgell i el Pallars Jussà, només hi ha quatre comarques més que ara estan a nivell verd: la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre i el Montsià.

Alhora, hi ha 23 comarques a la franja groga. Com a dada més optimista, entre aquestes darreres hi ha algunes de les més poblades, com són el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Gironès, el Baix Empordà, el Tarragonès i el Segrià. També hi apareixen el Berguedà i la Noguera. Totes elles han aconseguit abandonar la zona vermella, on encara hi ha el Solsonès.

Actualització de dades

La bona evolució actual a la Seu d’Urgell la confirmen també els indicadors d’evolució. Segons l’actualització d’aquest dimecres mateix, la velocitat de reproducció del virus ha tornat a baixar i ara està a 0,76, força per sota del límit recomanat d’1, mentre que el risc de rebrot ja és a 151.

Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos índexs estan encara més baixos, a 0,68 i a 115 respectivament. El Sant Hospital es manté amb 3 ingressats, i hi ha 2 grups escolars confinats. A més a més, el percentatge de positius als nous tests ha baixat encara més i ara està a només un 1,82%. D’altra banda, Salut ha informat que fins ara 525 habitants de la comarca (al voltant d’un 2,5% de la població) han rebut la segona dosi del vaccí contra la COVID-19, i 742 han rebut la primera dosi.

A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la Rho7 és a 1,05; el risc de rebrot, a 352; i el percentatge de nous positius, al 4,42%. Als quatre hospitals pirinencs hi ha en total 16 ingressats. Finalment, a nivell de Catalunya, la Rho7 es manté per sota el límit (0,84) i segueix baixant el nombre d’ingressats a planta dels hospitals (2.181), tot i que es manté alta la xifra d’ingressats a les UCI (612), que també tendeix a la baixa.