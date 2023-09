L’Alt Urgell torna a apostar pel Workshop Ocupacional

Un workshop ocupacional celebrat el 2021 (CCAU)

El dimecres, 25 d’octubre a la Seu d’Urgell es realitzarà una nova edició del Workshop Ocupacional. L’objectiu de l’esdeveniment és que les persones demandants de feina puguin realitzar entrevistes de format breu amb les empreses de l’Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra que busquen perfils professionals concrets. La trobada entre empreses i persones demandants d’ocupació tindrà lloc a la sala Sant Domènec a partir de les 10 del matí i fins a les 2 del migdia

En una primera fase s’obriran les inscripcions de les ofertes de les empreses a través de l’enllaç https://ja.cat/oferteswks23 en el període entre el 26 de setembre i el 8 d’octubre. A partir del 10 d’octubre i fins el 23 d’octubre s’obriran les inscripcions per als candidats a través de l’enllaç https://ja.cat/wrkshp23

Com a novetat per a aquest workshop, es comptarà amb un professional dinamitzador que realitzarà un assessorament personalitzat als candidats per tal d’afrontar les entrevistes laborals amb èxit.

D’altra banda, el dia 17 d’octubre s’oferirà una jornada per a les empreses sobre gestió d’equips i lideratge. Per a assistir a aquesta jornada cal realitzar la inscripció a través de l’enllaç https://bit.ly/CETAP2023.