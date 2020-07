L’Alt Urgell té ara un sol cas actiu de coronavirus

L’Alt Urgell té a data d’avui un sol cas de coronavirus, segons ha informat la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Tal com es fa amb tots els contagiats sense símptomes greus, la persona afectada ha estat aïllada aquest dilluns al seu domicili, i aquesta mateixa mesura s’ha aplicat a totes les persones del seu entorn més immediat.

Tot i aquest nou cas, des de l’hospital urgellenc es mostren satisfets perquè ara mateix l’expansió de la COVID-19 a la Seu i a la comarca està força controlat. Un fet en el qual hi ha tingut molt a veure la responsabilitat i civisme de la gran majoria de la població a l’hora de seguir les recomanacions elementals per evitar ser víctima d’un contagi o bé d’encomanar d’altres persones: distanciament social, ús de la mascareta i rentat freqüent de mans.

L’alcalde de la Seu d’Urgell i president de l’FSH, Jordi Fàbrega, ha recordat que, de fet, l’Alt Urgell ha estat aquest mes passat fins a tres setmanes sense cap nou positiu de COVID-19 i que la setmana passada fins i tot es va aconseguir deixar a zero el nombre de persones aïllades a domicili, ja fossin contagiats, sospitosos o sense símptomes. Un fet que, a més a més, es produeix en un context en què ara ja es fa proves PCR a qualsevol pacient amb sospites i per tant “és difícil que s’escapi algun cas”.

En tot cas, Fàbrega recorda que “hi segueixen havent i hi seguiran havent casos a l’Alt Pirineu i Aran, tal com ha passat amb els brots detectats a l’Aran i a l’Alta Ribagorça”, però que això ara és “normal”, tenint en compte que ara es permeten més activitats i trobades entre persones i que el percentatge de persones immunitzades encara és baix. I hi afegeix que el més important és que estiguin controlats, que s’eviti l’expansió del virus tal com està passant ara i que no s’oblidi que “el virus encara hi és present”. El batlle urgellenc conclou que ara el que toca és “conviure amb el virus” i, sobretot, seguir mantenint les mesures individuals de prevenció.

Menys de 30 contagis els darrers dos mesos a l’Alt Pirineu i Aran

Pel que fa justament a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, des de l’inici de la pandèmia s’ha registrat als hospitals 479 positius de coronavirus. Tot i això, les darreres 24 hores no s’ha diagnosticat cap nou cas, després que els dies anteriors la xifra havia tornat a augmentar.

De fet, els darrers dos mesos, la xifra de nous contagis ha estat de menys de 30, cosa que marca una tendència descendent respecte dels 450 que hi havia hagut fins al començament de maig. Fins ara s’ha donat 176 altes hospitalàries, 10 d’elles al llarg del maig i el juny. Pel que a les defuncions, a la regió pirinenca no n’hi ha hagut cap els darrers tres mesos i des de llavors la xifra total és de 30, totes elles notificades durant les primeres setmanes de la pandèmia.

Al conjunt de Catalunya, des de l’inici de la crisi sanitària han mort per la COVID-19 més de 12.500 persones (2.000 d’elles, els darrers dos mesos) i s’ha confirmat més de 72.000 contagis. D’aquesta quantitat, prop de 40.000 persones han rebut l’alta en haver superat la malaltia.