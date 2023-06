L’Alt Urgell també pateix els aiguats

Zones de l’Alt Urgell es van veure afectades per la tempesta (Pexels)

L’Alt Urgell ha registrat aquest dijous la tempesta més intensa dels darrers mesos. La situació ha afectat especialment el centre i sud de la comarca (a l’entorn de Coll de Nargó), on una potent pedregada ha cobert de blanc camins i carreteres i ha causat danys en vehicles i estructures.

També al municipi de les Valls de Valira, a tocar d’Andorra, s’han desbordat torrents i l’aigua ha inundat en alguns moments els carrers de pobles de la zona. Una situació que, com ahir explicava Fòrum.ad, també ha afectat la parròquia de Sant Julià de Lòria, on tot just quaranta-vuit hores abans, dimarts, ja hi havia hagut inundacions puntuals.